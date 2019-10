Prefeitura promove “Ação Brincadeira de Criança” no Jardim Balsamo

A Prefeitura de Campo Grande realizou no fim de semana a “Ação Brincadeira de Criança”, no Jardim Balsamo. Cerca de 600 pessoas, entre adultos, crianças e adolescentes passaram pelo evento. A ação “Brincadeira de Criança”, da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, e da Coordenadoria de Defesa Direitos da Criança e do Adolescente, é composta por brincadeiras e as atividades que preparam as crianças e adolescentes para o desempenho de papéis sociais que ajuda na compreensão do funcionamento de mundo, de forma a demonstrar e vivenciar emoções de suma importância no desenvolvimento psicológico, social e cognitivo das crianças e adolescentes, pois é através delas que as mesmas conseguem expressar seus sentimentos em relação ao mundo social.

O evento contou com a presença do Prefeito Marquinhos Trad e do Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Cézar Lacerda Alves. Para o Subsecretario de Defesa dos Direitos Humanos, Junior Coringa, o principal objetivo do evento é garantir o direito das crianças e adolescentes ao lazer, cultura, descontração, educação e cidadania, valorizado a diversidade cultural e social da população de nossa Capital. A coordenadora de Defesa Direitos da Criança e do Adolescente, Sandra Mara, ressalta que o evento foi criado como uma forma de incentivar as crianças e adolescente em situação de vulnerabilidade à ter acesso à atividades culturais e brincadeiras.

Durante toda à manhã, foram realizadas diversas atividades, entre apresentações e brincadeiras, com cachorro-quente, pipoca e algodão doce para as crianças e adolescentes, visando assim, proporcionar momento de diversão.