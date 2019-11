Prefeitura promove 2º edição do ‘’Saúde e Beleza’’ para mulheres em tratamento de dependência química

Com várias atividades voltadas para a saúde e beleza da mulher, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais (Segov), Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), em parceria com Uniderp, UFMS, Câmara Municipal e OAB, promoveu nesta quinta-feira (31), a 2º edição da ação ‘’Saúde e Beleza’’.

O evento que aconteceu na Subsecretaria de Políticas para a Mulher (SEMU), faz parte do programa de Ação Integrada e Continuada- PAIC, que tem como primazia a efetivação das políticas públicas para a população em situação de rua e dependentes de substâncias psicoativas. A ação contou ainda com a organização da Coordenadoria de proteção à população em situação de rua e políticas sobre drogas (COPRAD).

Patrícia de Souza (36), adicta há 18, está em tratamento há quatro meses, depois de ter sido acolhida pelo Esquadrão da Vida (comunidade terapêutica que possui convênio com a Prefeitura de Campo Grande).

“Eu estava há cinco meses morando nas ruas. Fui acolhida e agora estou aqui participando desta iniciativa. Temos valor perante a sociedade, e queremos dar a volta por cima, a Prefeitura através dos projetos e ações tem feito a diferença em nossas vidas’’, disse Patrícia.

O prefeito Marquinhos Trad salientou a importância da escolha de cada um e frisou que nunca é tarde para fazer o que é correto.

“Colhemos tudo aquilo que plantamos. Nossas más escolhas trazem más consequências, mas ainda é possível fazer a escolha certa, ainda há tempo para construir um futuro diferente’’, encorajou as mulheres em tratamento.

Já o subsecretário Ademar Vieira Junior, disse que o evento mostra a grande importância do convênio firmado entre as comunidades terapêuticas e a Prefeitura de Campo Grande representada pela SDHU e COPRAD.

“Por meio deste convênio, somente no ano de 2019, mais de 300 pessoas foram encaminhadas para tratamento do uso abusivo de substâncias psicoativas nas comunidades terapêuticas do município. Hoje, em alusão ao Outubro Rosa, estamos trazendo essas mulheres a este evento para celebrarem um novo começo’’, afirmou.

A ação aconteceu em dois períodos. Na parte da manhã, as acolhidas assistiram duas palestras, uma motivacional com o psicólogo Gino Rondon, e outra com acadêmicos de odontologia da UFMS, que ressaltaram a importância da saúde bucal e tiraram dúvidas das participantes.

Para a Coordenadora da Coprad, Bárbara Cristina Rodrigues, o evento é de grande importância pois dá maior visibilidade para essas mulheres, inserindo-as na sociedade e colaborando para a superação de cada uma ‘’elas são vistas, e acolhidas pela Prefeitura, se sentem valorizadas, e isso ajuda na autoestima e recuperação das participantes.

Logo depois todas participaram de um delicioso almoço. No período da tarde, uma equipe da Uniderp cuidou da beleza das meninas, com limpeza de pele, design de sobrancelha, hidratação facial e tratamento antienvelhecimento. Também no período vespertino assistiram a uma palestra sobre prevenção ao câncer de mama, ministrado pela enfermeira Mariana Oliveira do hospital do Amor.

Ao final as acolhidas participaram de um coffee break, e receberam brindes oferecidos pelos parceiros do evento.