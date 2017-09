Prefeitura promete expansão para outros bairros

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes informou que a gestão João Doria (PSDB) finalizou o decreto que regulamenta o serviço de compartilhamento de bicicletas no município de São Paulo. O documento, diz a Prefeitura, está em fase de tramitação e será publicado em breve.

O novo formato, de acordo com a administração municipal, vai trazer mudanças, como a ampliação do sistema, incluindo o aumento na quantidade de estações. Também prevê a expansão do serviço para além das regiões oeste e centro expandido da capital paulista.

Dados do Bike Sampa já indicam mudança na demanda territorial do sistema. No início, o ponto de aluguel mais buscado era o Parque do Ibirapuera, na zona sul. Ao longo do tempo, a estação do Largo da Batata, na zona oeste, passou a ser mais usada. Essa área fica próxima a estações de ônibus e metrô.

Outra promessa da Prefeitura é uma melhorar a "integração com outros modais de transporte", para que "uma parcela maior da população possa utilizá-lo".

