Prefeitura procura parceiros para fazer Banco de Ração para doação

Cães na associação cão feliz, em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), instituiu e procura parceiros para o programa “Banco de Ração e Utensílios para Animais”, que é lei desde o início do mês e busca coletar e repassar alimento e utensílios animais a ONGS, abrigos e protetores de animais.

De acordo com a publicação, o objetivo é repassar aos cuidadores de animais, alimentos e utensílios, como móveis, roupas, coleiras, guias, casinhas, bolsa de transporte e brinquedos, todos provenientes de doações.

“São beneficiários do Programa: protetores independentes e cadastrados; ONGS (Organizações Não Governamentais) ligadas à causa animal, devidamente constituídas e cadastradas; animais abandonados; e, famílias cadastradas que comprovem baixa renda, nenhuma renda ou condição de vulnerabilidade social, alimentar e nutricional, assistidas ou não por entidades assistenciais, e que possuam animais”, descreve o texto, preferencialmente já cadastrados no Conselho Municipal do Bem-Estar Animal- COMBEA.

A Subsecretaria busca agora, parceiros na arrecadação, que é feita por meio de doações de estabelecimentos comerciais, fabricantes ligados à produção desses produtos, apreensões realizadas por órgãos públicos e por pessoas físicas ou jurídicas. Fica proibida a comercialização dos gêneros alimentícios e dos utensílios coletados e doados pelo Programa “Banco de Ração e Utensílios para Animais”.

Para doar, bastar levar a ração ao Paço Municipal na avenida Afonso Pena, 3297 no horário de expediente, das 8h30 às 13h30 ou entrar em contato pelo email: financeirosubea@segov.campogrande.ms.gov.br