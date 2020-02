Prefeitura presta contas em Audiência Pública convocada pela Câmara nesta quarta-feira

Audiência acontece no plenário da Casa de Leis - Arquivo

A Câmara Municipal de Campo Grande promove Audiência Pública nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, para prestação de contas da Prefeitura referente ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2019. O secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian, apresentará os dados de receitas, despesas, investimentos da administração municipal.

A Audiência é convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), Odilon de Oliveira (vice-presidente), Delegado Wellington, Betinho e Dharleng Campos. Na oportunidade, os moradores podem participar para acompanhar ou questionar dados referentes às finanças municipais.

A prestação de contas é feita a cada quatro meses pela prefeitura, encaminhando aos vereadores relatório da avaliação do cumprimento de metas para o exercício. Os dados são repassados em Audiência Pública, quando podem ser verificados investimentos prioritários, metas e o comprometimento da receita com gasto com pessoal respeitando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ainda neste mês, está prevista Audiência Pública para prestação de contas dos dados referentes à Saúde Pública de Campo Grande.

Serviço – A Audiência Pública acontece neste momento, no Plenário Edroim Reverdito, o Plenarinho, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A Audiência será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms