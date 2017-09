Prefeitura prepara licitação para asfalto no Bellinati e recapeamento no Jardim Aeroporto

Já está sendo preparado o processo de licitação para as obras de drenagem e pavimentação do Jardim Bellinati, na região urbana do Imbirussu. É uma das 16 frentes do PAC Pavimentação que será retomada, após dois anos de paralisação.

No Bellinatti serão investidos R$ 2,2 milhões para executar 640 metros de drenagem e 2,4 quilômetros de asfalto em 9 ruas, além do recapeamento do trecho da Avenida Wanderlei Pavão, entre as avenidas Julio de Castilho e Professor José Barbosa Rodrigues. A Wanderlei Pavão é a principal via de acesso ao Jardim Aeroporto.

As obras de infraestrutura no Jardim Bellinatti foram interrompidas quando 31% do serviço tinha sido feito, com estágios diferentes de execução nas diversas ruas. O trecho final da Rua Morro Pilar, por exemplo, está asfaltado (mas faltou o meio-fio , calçada e a sinalização). Na quadra entre a Avenida Julio de Castilho e a Rua Francisco Torraca Bellinati, metade da pista tem pavimentação e na outra foi feita apenas a imprimação (estágio que precede a aplicação do pavimento).

“Fui o privilegiado. Do lado onde fica minha casa já tem asfalto. O vizinho da frente não tem”, comenta, bem humorado, o aposentado Antonio Fernandes Barbosa, morador do residencial há 27 anos. “Conheci aqui antes de virar bairro. Era uma chácara. Quando surgiu o loteamento, fui um dos primeiros a comprar terreno e construir”, revela.

Pior situação ficou a Rua Francisco Torraca Bellinati, onde no início de 2015 a enxurrada arrastou o pavimento no trecho asfaltado. Por dois anos os moradores ficaram praticamente ilhados porque as chuvas que caíram no período levaram todo o material de terraplanagem, abrindo crateras. “Isto aqui quando chovia virava um rio”, comenta dona Sandra Domingues.

Há quatro meses a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Público fez a manutenção com patrolamento e cascalhamento do trecho, além de retirar a tubulação da drenagem que havia sido deixada lá.

Para Talvina Barbosa, que há 30 anos mora na Rua Ivolândia, a interrupção da obra há dois anos frustrou a expectativa de que enfim o bairro passaria a ter toda infraestrutura. Nesta rua foi implantada a rede de esgoto, feita a drenagem e o serviço parou quando tinha sido a base do pavimento.

Obras no Jardim Bellinati

Investimento – R$ 2.286.330,96 –

Serão executados 2.414 KM de pavimento

640 metros de drenagem

Vias que serão asfaltadas

Margarida Machado-

Edward Quirino Lacerda –

Antônio Canovas –

Alberto de Almeida Junior

Altino Almeida Salgado-

Colhereiros –

Mutum-

Travessa Antonio Serra Silvério

Rua Francisco Terra

Pindaré –

Ivolândia-

Morro do Pilar

Glauber Rocha

Mario D’avila

Recapeamento – Avenida Wanderlei Pavão

Entre as Avenidas Julio de Castilo e a Professor José Barbosa Rodrigues

