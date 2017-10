Prefeitura prepara licitação para asfalto nas vilas Dedé e Nasser

DSC_0068

A Prefeitura de Campo Grande já trabalha nos projetos executivos e planeja licitar no primeiro trimestre de 2018 mais de R$ 10 milhões em obras de drenagem e pavimentação, que atenderão o restante do Santa Luzia, Vila Dedé, Bom Retiro e a Vila Nasser. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (19) pelo secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, durante visita técnica as obras em execução no Santa Luzia (etapa A do complexo Nasser).

A intenção é lançar ainda este ano a licitação e iniciar ainda no primeiro trimestre a obra que conta com recurso do PAC- Pavimentação e precisará de contrapartida de recursos próprios. Nesta segunda etapa também serão asfaltados trechos de algumas ruas do Santa Luzia (não contemplados agora).

Depois de três semanas de serviços, a drenagem avança no quadrilátero formado pelas ruas Santa Rosa, Santa Mônica, São Benedito e São Romão, locais onde estão programados 600 metros de tubulação. A expectativa é que na primeira semana de novembro, se o tempo ajudar, começea a pavimentação nas ruas onde a rede de esgoto já foi implantada.

Os moradores estão eufóricos com a chegada do asfalto, uma reivindicação de pelo menos 20 anos. É o caso de dona Josefá Antonia da Silva, que se mudou para seu atual endereço (na Rua Santa Isabel) ainda na década e 80. “É o que faltava para nosso bairro “, relata. Marina Helena Lopes, há 9 anos no bairro, mora na Rua Santa Mônica a menos de 300 metros do asfalto. “A gente está rodeado de asfalto, mas em frente de casa não tem. Não adianta muito, tem que conviver com poeira e barro”, comenta.

Nesta etapa do Santa Luzia serão investidos R$ 15 milhões, sendo R$ 13.727.273,33 de recursos de um financiamento contratado em 2014 junto à Caixa Econômica Federal (PAC –Pavimentação), e uma contrapartida de R$ 1.290.639.31, R$ 600 mil viabilizados neste ano, em parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Serão implantados 6 quilômetros de drenagem; 10,4 quilômetros de asfalto e estão previstos 4 quilômetros de recapeamento nas ruas São Ramão e Santa Rosa.

Ruas que serão pavimentadas

Nesta etapa das obras de pavimentação e drenagem do Santa Luzia serão asfaltadas a seguintes ruas: Avenida Hélio Martins Coelho, Rua Adolfho Pereira Barbosa, Flávio Pedra, Jobe de Matos, Marcilio Cardoso, Santa Ana, Santa Bernardete, Santa Cristina, Santa Efigênia, Santa Emília, Santa Gertrudes, Santa Isabel II, Santa Madalena, Santa Maria, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Anastácio, Santo André, Santo Onofre, São Benedito, São Carlos, São Gregório e São Joaquim.