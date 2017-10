Prefeitura prepara almoço e diversas atividades para comemorar Dia das Merendeiras

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Secretaria de Assistência Social (SAS) organizou um almoço e diversas atividades para comemorar o Dia das Merendeiras. A festividade aconteceu neste sábado (27), data que se comemora Dia do Servidor Público, no Centro de Múltiplas Referências e Convivência do Idoso Vovó Ziza.

A festa contou com o apoio de diversos parceiros que doaram presentes e cursos de capacitação para serem sorteados aos profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino (escolas urbanas, rurais, Ceinfs) e nas entidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social.

Bicicletas, batedeiras, cestas básicas, kit de beleza, lingeries e utensílios domésticos foram alguns dos mais de 200 prêmios entregues aos trabalhadores. Auzenir Teixeira, que trabalha no Ceinf do Indubrasil foi uma das ganhadoras da bicicleta. “Eu ia a pé para o meu serviço, agora sim! Foi um presentão não sem nem como agradecer”, disse.

O prefeito Marquinhos Trad lembrou que além dos presentes é importante reconhecer o trabalho das merendeiras e se comprometeu em devolver as perdas que as profissionais vêm acumulando ao longo dos anos. “O que nós queremos é dar um salário melhor para vocês. Assim que tivermos toda a estrutura e equilíbrio econômico financeiro vamos começar a devolver tudo aquilo que vocês perderam nos anos anteriores”, disse.

A festa que começou às 11 horas se estendeu ao longo da tarde. Para a vice-prefeita Adriane Lopes a data escolhida não poderia ser melhor. “Estamos muito felizes em participar deste evento no Dia do Servidor Público, é um dia especial, um dia de resgate, um dia de atenção especial para essas pessoas que fazem a diferença na vida das crianças do nosso município”.

O secretário municipal de Assistência Social José Mário também falou sobre a importância do servidor público. “Hoje é um dia de amor, de carinho, de respeito, fomos chamados para servir e vamos servir fazendo o nosso melhor”, disse.

Ao todo, a prefeitura tem em seu quadro de funcionários 690 trabalhadores que preparam mais de 200 mil refeições ao dia. Somente na Reme são 175 mil refeições diárias.

A secretária municipal de Educação Ilza Mateus frisou a importância das trabalhadoras e dos trabalhadores no preparo deste aliemnto. “Minhas queridas merendeiras e merendeiros estamos hoje comemorando o dia de vocês. E sem vocês nossas crianças não teriam uma merenda tão saborosa. É dedicação, o tempero de vocês que ajudam no desenvolvimento das nossas crianças”, finalizou.