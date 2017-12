Prefeitura premia colaboradores e defensores dos direitos humanos

No evento foram homenageados 31 Indicados pelos conselhos, fóruns, comitês e coordenadorias da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos além da assinatura do decreto de lei que institui o prêmio no município de Campo Grande - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e a Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos realizaram no auditório da Câmara Municipal de Campo Grande a primeira edição do “Prêmio Direitos Humanos”.

A solenidade que encerrou as atividades da 1ª Semana Municipal dos Direitos Humanos, comemorado no ultima dia 10 de dezembro o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1948.





Segundo o secretário da a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos – SDHU, Ademar Vieira Júnior (Coringa), o prêmio trata-se de um importante reconhecimento às pessoas, instituições ou empresas que empreenderam ações relevantes para a promoção e defesa dos direitos humanos em Campo Grande /MS.

“Essas pessoas exerceram a cidadania e colaboraram para fazer valer os direitos humanos. Nossa intenção é agradecer os trabalhos de todos que colaboram para a inclusão social dos cidadãos campo-grandenses”, diz Ademar.

No evento foram homenageados 31 Indicados pelos conselhos, fóruns, comitês e coordenadorias da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos além da assinatura do decreto de lei que institui o prêmio no município de Campo Grande. Os premiados receberam uma placa e certificado entregue pelo Prefeito Marquinhos Trad e demais autoridades presentes na solenidade.

O evento também reconheceu com certificado na categoria “Amigos dos Direitos Humanos” todos os principais parceiros em diversos eventos da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos em 2017 e das Coordenadorias ligadas a esta pasta que auxiliaram na promoção e defesa dos Direitos Humanos em Campo Grande no total foram 83 homenageados.

Foi entregue ao IBISS/CO – Instituto Brasileiro de Inovações pró-Sociedade Saudável Centro-Oeste, uma menção honrosa em nome de todos os homenageados, entidades e empresas ligadas as causas dos Direitos Humanos em Campo Grande.

Os homenageados pelo Prêmio Direitos Humanos edição 2017

Águas Guariroba, Aleixo Paraguassu Netto, Associação Amigos Casa de Abraão, Carla Stephanini, César Quintas Guimarães, Associação Familiar da Comunidade Negra Quilombola São João Batista, Dra. Cristiane Barreto Nogueira Rizkallah, Edna Flores de Araujo, Dr. Eduardo Franco Candia, Eduardo Pereira Barbosa, Eliene Rogrigues de Souza, Frank Rossatte da Cunha Barbosa, Gersino José Dos Santos, Iracema Ferreira de Vasconcelos Silva, Dra. Jaceguara Dantas Da Silva, João Farias Alves, Jorge Antonio das Neves, Luiza Ribeiro Gonçalves, Marcio Ximenes, Maria Beatriz Almeidinha Maia, Maria Lucia Nogueira Fernandes, Sebastião Messias Nonato de Souza, Moisés Fortes de Andrade, Dra.Raimunda Luzia de Brito, Rebecca Dayanna Amarilha Albino, Ricardo Bogarim da Silva, Rodrigo Guirardelli Yassaka, Rute Torres Poquiviqui Bonzaczuk, Samir Zayed, Scheila de Fátima Matheus, Sydneis Dos Santos (In Memorian).