Prefeitura participa de capacitação em governança pública com ministro do TCU

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, participou na manhã desta sexta-feira (17), do evento da Escola de Superior de Controle Externo (Excoex), do Tribunal de Contas do Estado (TCE), “Tecendo o Desenvolvimento”. O objetivo do evento é capacitar gestores públicos para uma governança voltada para o bem-estar da sociedade.

Na primeira palestra do dia, proferida pelo ministro João Augusto Ribeiro Mendes, foram debatidos temas a respeito da boa governança pública. Dentre os principais pontos, o ministro falou da importância da educação e dos indicadores gerais de governança: liderança, estratégia e controle.

“A educação é a matéria-prima que pode transformar a nação, de forma que nossos jovens estejam capacitados para competir com outros de qualquer nação. Não sendo o jovem bem formado, ele vai acabar se encaminhando para alguma atividade que não seja a melhor para si e para sua família”, destacou o ministro.

O ministro também falou sobre os pilares da governança pública e como o gestor pode medir se está fazendo um governo que vai dar à sociedade o que ela precisa.

“Os três indicadores gerais de governança, que o gestor não pode deixar nunca de avaliar são: liderança, estratégia e controle. Sem liderança, não se vai a lugar algum. Sem estratégia, sem planejamento, se perde tempo e dinheiro. E sem controle, não há como saber se as medidas adotadas estão dando resultado”, explicou.

Para o secretário de Governo e Relações Institucionais, Antônio Cézar Lacerda, a palestra veio mostrar nitidamente como um verdadeiro líder deve agir para cumprir seu papel e real finalidade a que se propôs.

“Nós estamos vivendo um novo tempo, o tempo do empreendedorismo. Não basta eleger uma pessoa que não tenha a capacidade de liderar. Se não tiver liderança, não se vai a lugar nenhum. Além disso, é preciso saber fazer o controle de tudo. As pessoas estão atentas para que o público preste um bom serviço para a sociedade”, avaliou.

O secretário finalizou pontuando que, assim como disse o presidente do TCE, Valdir Neves, a principal importância do órgão é colaborar com os gestores públicos para que possam ter eficiência. “Muito importante contar com a expertise do TCE. Em vez de ser um tribunal que apenas julgue, penalize, está atuando preventivamente para não punir o gestor”, concluiu.

