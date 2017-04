Prefeitura participa da Caminhada da Paz

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Município de Campo Grande, participou hoje (28) da Caminhada da Paz – Mulher Brasileira, evento que faz parte da campanha “Mulher Brasileira”, que integra ações ao projeto “Mãos EmPENHAdas Contra a Violência”. A saída ocorreu às 16 horas, em frente ao Fórum de Campo Grande, na Rua da Paz, seguindo pela Dom Aquino até a 14 de Julho, com encerramento e concentração final no Centro Integrado de Justiça, situado na Rua 7 de Setembro.

Segundo a juíza da 3ª Vara da Violência Doméstica e coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Jacqueline Machado, o objetivo da caminhada é dar visibilidade para a causa da violência contra a mulher, fazer com que as pessoas vejam que essa é uma realidade e não se pode tolerar.

O prefeito Marquinhos Trad participou da caminhada e exaltou a importância do envolvimento do poder público nessas questões. “Esse ato é mais um alerta à população, numa cidade que o índice de violência contra a mulher é muito alto. As leis do nosso país estão cada vez mais duras, rígidas, mas os índices aceleram numa crescente assustadora. Isso demonstra que é necessário mostrar a todos de uma sociedade organizada, a importância não apenas da mulher, mas de um ser humano, que merece respeito, dignidade, e acima de tudo muito amor”, finalizou.

A subsecretária de Políticas para as Mulheres, Carla Stephanini, enfatizou o compromisso da gestão municipal com o enfrentamento e erradicação da violência contra a mulher. “Nós precisamos eliminar a violência contra a mulher, o poder público tem um papel importante nesse sentido e somando iniciativa do poder judiciário, alcançaremos a visibilidade necessária”.

Segundo a delegada Ariane Murad, delegada titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), o número de registros de ocorrências aumentou 16% em 2016 em relação a 2015. “Percebemos que aumentou muito os registros de ameaça e injúria, que é a violência psicológica, moral, mas diminuíram as de agressões físicas. Assim, concluímos que a mulher não está mais tolerando o menor sinal de violência, ao primeiro sinal ela já tem buscado a delegacia”, explica.

A delegada informou que foram registrados 7.200 boletins de ocorrência, no ano passado; ocorreram sete feminicídios consumados (mortes) e 20 tentativas. No ano de 2017 já foram registradas duas mortes.

Além da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, participaram do evento as Subsecretaria de Políticas para Mulheres do Governo de MS, a Coordenadoria Estadual da Mulher, o TRE/MS, o Centro Integrado de Justiça e do Fórum de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MS, o Tribunal de Contas do Estado, Uniderp, UFMS, UCDB, NEVID e Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, MP 47ª Promotoria, ICF – Internacional Coach Federation – Chapter MS, Delegacia Geral da Polícia Civil, Agetran, Assembleia Legislativa, Assomasul, Ordem dos Advogados do Brasil/MS, Constelação Sistêmica Familiar – IAP, Casa da Mulher Brasileira, Fórum de Cultura de Campo Grande, Rádio Capital e TVE.

Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira está situada na Rua Brasília, s/nº, Jardim Imá, em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Para informações ligue (67) 3304-7559 e o disque-denúncia é pelo número 180, com ligação gratuita e garantia de anonimato.

