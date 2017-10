Prefeitura participa da 3ª Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul neste sábado

A 3ª Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul acontece neste sábado (21), na Escola Estadual Prof. Mari Lourdes Roma, no bairro Moreninhas. Organizada pela Superintendência Regional do Trabalho (SRT-MS), a feira conta com a parceria da Câmara Municipal, do Município, do Governo do Estado e da União.

Considerado um exemplo a seguir pelo país, segundo o secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, Carlos Cavalcante de Lacerda, o evento tem se mostrado cada dia mais a que veio. “O ministro do Trabalho (Ronaldo Nogueira) ficou muito sensibilizado e disse que este programa que é realizado aqui no Mato Grosso do Sul será levado para todo o país. Estamos aqui acertando os últimos detalhes da feira e acho que o sucesso das anteriores vai se repetir e vai crescer”, afirmou.

O chefe de gabinete Alex Gonçalves ressaltou a importância da feira para a população. “Essa parceria da Prefeitura com a Delegacia Regional do Trabalho é importantíssima. Veio o representante do Ministro do Trabalho para dizer a importância deste projeto, a Prefeitura está dando total apoio a este evento que vai ajudar várias pessoas que estão desempregadas há muito tempo a ter oportunidade de trabalho”, frisou.

Já o secretário de Governo Antônio Cézar Lacerda salientou que as edições anteriores deram resultados positivos e que agora a expectativa é ainda maior. “Desde a primeira edição viemos colhendo bons frutos. Acreditamos que esta será ainda melhor e que mais pessoas sairão de lá com as vagas de trabalho preenchidas”, disse.

Marcada para iniciar às 8 horas, a Feira do Trabalho trará oferta de diversos serviços para a população que vão desde cortes de cabelo, orientações de saúde, distribuição de mudas de plantas, a ofertas de trabalho – principal objetivo do evento.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Freitas, o trabalho da agência na feira é levar vagas de emprego a população”vamos levar vagas de trabalho, encaminhamentos para o mercado de trabalho, emissão de Carteira de Trabalho, Seguro Desemprego e buscar oportunidades de qualificação para que os trabalhadores possam ingressar no mercado de trabalho com melhores oportunidades”, explicou.

Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Mato Grosso do Sul, Vladimir Struck, explicou que o projeto piloto junta as três esferas públicas (União, Governo e Município) a iniciativa privada, terceiro setor e o sistema sindical. “Estamos fazendo com que as instituições saiam de seus prédios físicos e vão até a sociedade. Estamos com 95 instituições parceiras na Feira do Trabalho”, contou.

Em sua terceira edição, a Feira do Trabalho espera bater o recorde mais uma vez e receber mais que os 8 mil trabalhadores que passaram na 2º edição do evento realizado em setembro. A primeira edição, realizada em junho, teve 1,8 mil pessoas atendidas e todas as vagas de empregos oferecidas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) foram zeradas.

Além de oferta de vagas e emissão de documentos, a população também está tendo acesso a exames médicos, emissão do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), orientações sobre o IPTU, PIS e FGTS, oficinas e palestras em várias áreas, atividades de esporte, lazer e cultura. Todos os serviços são gratuitos.

Serviço

3ª Feira do Trabalho

Data: 21 de outubro

Hora: das 8 às 15 horas

Endereço: Rua Anacá, 780, Moreninha III

