Prefeitura participa da 3ª Feira do Trabalho com oferta de vagas de empregos e serviços à população

A Prefeitura de Campo Grande participa neste sábado (21), da 3ª Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul, que acontece até às 15 horas na Escola Estadual Prof. Mari Lourdes Roma, no Bairro Moreninha III. Organizada pela Superintendência Regional do Trabalho (SRT-MS), o evento conta com a parceria da Prefeitura de Campo Grande, Câmara Municipal e Governo do Estado.

Além de oferta de vagas e emissão de documentos, a população também está tendo acesso a exames médicos, emissão do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), orientações sobre o IPTU, PIS e FGTS, oficinas e palestras em várias áreas, cortes de cabelo, orientações de saúde, distribuição de mudas de plantas, atividades de esporte, lazer e cultura. Todos os serviços são gratuitos.

Esta edição do projeto conta com a participação das seguintes secretarias municipais: Sesau, Semadur, Semed, Semju, Emha, SAS e Funsat.

O prefeito Marquinhos Trad, que faz questão de participar de todas as edições do projeto, ressalta que a Feira de Trabalho é um exemplo de união. “Que tenhamos como exemplo, que através da harmonia de todos os poderes, em nível federal, estadual e municipal, foi possível organizar essa estrutura. Aprendemos a lição que o coletivo prevalece sobre o individual”, afirma.

Em sua terceira edição, a Feira do Trabalho espera bater o recorde mais uma vez e receber mais que os 8 mil trabalhadores que passaram na 2º edição do evento realizado em setembro. A primeira edição, realizada em junho, teve 1,8 mil pessoas atendidas e todas as vagas de empregos oferecidas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) foram zeradas.

Cadastro de Estudantes

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude (Semju), está presente na Feira do Trabalho com a realização do cadastro de estudantes de escolas públicas interessados em participar dos cursos de Capacitação Profissional e do Telecentro.

“Essa é uma oportunidade para aqueles estudantes que querem aprender um novo ofício, uma nova profissão. Para aqueles que querem se qualificar e entrar no mercado de trabalho bem informado e se destacando. Todos os cursos são gratuitos e só depende da vontade do jovem de querer aprender”, destaca o subsecretário da Semju, Maicon Nogueira.

Os dois cursos ofertados possuem duração de uma semana e possuem características distintas, mas que se complementam na formação profissional para o mercado de trabalho.

O Curso de Capacitação Profissional é realizado por meio de palestras de empresários e parceiros da Semju que mostram como é a realidade do dia a dia. Há também profissionais que trabalham com coach e promovem o fortalecimento psicossocial dos estudantes, através de dinâmicas de grupo ou individuais que trabalham o dinamismo, a percepção e o intelecto dos participantes.

O Telecentro é realizado na sede da Subsecretaria, no centro de Campo Grande, e é realizado on-line, onde o estudante aprende uma nova profissão e como se inserir no mercado de trabalho.