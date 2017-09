Prefeitura participa da 2ª Feira do Trabalho de MS com diversos serviços

A Prefeitura de Campo Grande participa das atividades da 2ª Feira do Trabalho MS, que acontece no corredor central da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), neste sábado (02), das 8h às 17h, com diversos serviços. A administração municipal participa da Feira como forma de aproximar a população dos serviços municipais oferecidos.

Saúde

Na área da saúde, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) irá oferecer testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis e emissão do Cartão SUS.

O serviço de IST/AIDS vai realizar 100 testes de HIV, sífilis, hepatites B e C para os interessados que procurarem o estande no evento. É preciso apresentar a Carteira de Identidade e o Cartão SUS para que os exames sejam realizados.

Para a emissão, atualização e regularização do Cartão SUS serão oferecidos 200 atendimentos. É necessário apresentar a Carteira de Identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de residência em nome do paciente.

Cartão SUS

O Cartão Nacional de Saúde – CNS é um instrumento que tem a finalidade de identificação dos usuários do Sistema Único de Saúde, onde possibilita a identificação única dos usuários das ações e serviços de saúde para aprimorar a qualidade dos processos de trabalho, viabilizando a utilização adequada de informações no planejamento, acompanhamento e avaliação da atenção à saúde, para um atendimento de qualidade.

Sífilis

É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada, ou da mãe infectada para a criança durante a gestação ou o parto. O uso correto e regular do preservativo masculino ou feminino é uma medida importante de prevenção da sífilis.

O acompanhamento da gestante durante o pré-natal contribui para o controle da sífilis congênita. O tratamento de escolha é a penicilina benzatina, mas recomenda-se procurar um profissional de saúde para diagnóstico correto e tratamento adequado, dependendo de cada estágio.

Hepatite B

A hepatite do tipo B é uma doença infecciosa também chamada de soro-homóloga. Como o VHB está presente no sangue, no esperma e no leite materno, a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível. Entre as causas de transmissão estão: por relações sexuais sem camisinha com uma pessoa infectada; da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação; ao compartilhar material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos), de higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam) ou de confecção de tatuagem e colocação de piercings, por transfusão de sangue contaminado.

A maioria dos casos de hepatite B não apresenta sintomas. Mas, os mais frequentes são cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Esses sinais costumam aparecer de um a seis meses após a infecção. Como as hepatites virais são doenças silenciosas, consulte regularmente um médico e faça o teste.

HIV/AIDS

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

A transmissão acontece por relações sexuais desprotegidas (oral, anal e vaginal), compartilhamento de seringas, da mãe infectada para o filho durante a gravidez, no parto e na amamentação e por instrumentos que furam ou cortam não esterilizados.

Educação

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) irá participar da Feira divulgando o trabalho de diversos setores da secretaria, como o da Divisão de Educação de Jovens e Adultos, Indígenas e Diversidades, Educação Especial, Divisão de Esportes, Artes e Cultura, Núcleo de Captação de Recursos Federais e a Superintendência de Alimentação Escolar.

O público que passar pelo estande da Semed também poderá tirar dúvidas sobre procedimentos de matrículas para 2018 e transferências de alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), além de consultas sobre a situação de lista de espera para os Ceinfs.

Os técnicos ainda farão esplanações sobre a pedagogia, didática e metodologia de ensino para Jovens e Adultos e Educação Especial.

Pelo menos 40 servidores realizarão o atendimento. A população também terá informações sobre as ações e projetos desenvolvidos pela Semed nos oito meses de gestão da atual administração, como a retomada e inauguração de obras, localização, endereços e telefones das unidades escolares.

Intérpretes de libras que atuam na Rede Municipal estarão no evento para auxiliar no repasse das informações para as pessoas surdas.

Nutricionistas da Semed e equipes da Superintendência de Alimentação Escolar estarão presentes informando sobre toda a sistematização de aquisição e distribuição da merenda e da elaboração do cardápio alimentar disponibilizados nas unidades de ensino.

?Trabalho

O Programa Funsat Itinerante estará presente com serviços de intermediação de empregos como o cadastro e encaminhamento às vagas disponíveis, além de orientações sobre demais serviços realizados pela Instituição.



A ação visa oferecer os serviços com atividades voltadas para o trabalhador que está inserido no mercado de trabalho ou para aquele que procura emprego.

Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência.

