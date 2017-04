Prefeitura ouve campo-grandenses e avalia as obras de recapeamento na Rua Brilhante

Via de acesso rápido e de grande importância para Campo Grande, a Rua Brilhante passa por melhorias. Os três quilômetros fazem parte do cronograma de recapeamento, um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e o Exército Brasileiro que prevê a reestruturação de 12 km de ruas e avenidas na Capital.

A pedido da prefeitura, servidores da Ouvidoria-geral de Campo Grande foram às ruas conversar com comerciantes e moradores da região para saber como o campo-grandense avalia os serviços e quais são os pontos que merecem maior atenção.

“O prefeito Marquinhos Trad tem se preocupado em ouvir de perto a opinião dos comerciantes e moradores da região, pois esse tipo de ação deverá se estender a outros projetos. Precisamos melhorar a cidade com base nas sugestões da população”, declara o ouvidor Antonio Ueno.

Para a maioria da população, falta organização na execução das obras. “A via, com certeza, precisa passar por melhorias e não são poucas, mas o trabalho está um pouco confuso”, relata o comerciante Moacir Ferraz.

Segundo ele, o ideal seria a prefeitura ou o próprio Exército divulgar um cronograma informando os dias e os horários que a via passará por interdições.

Para o garagista Afonso Júnior, o ideal seria trabalhar por trechos para que não haja prejuízos. “O Exército precisa fechar uma quadra e terminar o serviço no local, para só depois interditar novas pistas, assim o trânsito flui melhor”, sugere o comerciante.

Gerente de um posto de combustível, Bruno Ojeda, também faz a mesma observação, “Com o início das obras e consequentemente o remanejamento do trânsito, o fluxo de clientes no posto acabou diminuindo. É bom ter em mãos essa escala para nos planejarmos melhor”, destaca Ojeda.

O trecho que fica entres as ruas Vicente Solari e Salim Maluf foi citado pelos comerciantes como um ponto crítico, já que no local há uma figueira centenária que compromete o escoamento da água da chuva.

Segundo a vendedora Mariane de Souza, toda vez que chove a rua fica intransitável, principalmente para os pedestres. “Se junto com o recapeamento vier também novas bocas de lobo, principalmente próximo à figueira, já irá amenizar bastante o problema”, sugere.

Sinalização e redutores de velocidade também foram apontados como prioridade. De acordo com os moradores, a via é precária nesse quesito o que acaba contribuindo para o excesso dos motoristas. “Aqui o pedestre não tem vez, precisa atravessar correndo e contar com a sorte”, relata um morador que prefere não se identificar. O trecho fica em frente à um hipermercado e possui um grande fluxo de veículos e pedestres.

As obras de recapeamento tiveram início no mês de fevereiro e além das ruas Guia Lopes e Brilhante, as avenidas Marechal Deodoro e Bandeirantes também irão passar por melhorias. O projeto foi dividido em cinco etapas e orçado em R$ 24 milhões.

O relatório com as demandas da população foi encaminhado à Controladoria-geral do Município e também à Secretaria de Governo que deve comunicar as demais secretarias responsáveis pela execução da obra e ajustar as solicitações de acordo com o avanço da obra.

“Ouvindo os anseios da população a probabilidade de acerto é maior”, finaliza Antonio Ueno.

