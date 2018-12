Prefeitura oferece serviços 3º Encontro de Convivência Familiar

Diversos serviços voltados à cidadania como emissão de Carteira de Trabalho, emissão do Cartão SUS, cadastro no SUAS, oferta de emprego e de cursos de capacitação, além de orientação jurídica foram oferecidos aos familiares dos estudantes da Instituto Mirim na tarde desta quinta-feira (6) durante o 3º Encontro de Convivência Familiar e o 2º Festival Mirim de Verão.

O objetivo do Encontro de Convivência é proporcionar atendimentos sociais em parceria com a iniciativa pública e privada. Promover a integração dos adolescentes, suas famílias e a comunidade, bem como, proporcionar a participação em atividades por meio de entretenimento, cultura e lazer.

O prefeito Marquinhos Trad conta que a Prefeitura faz a sua parte. “Hoje estamos aqui com a SAS, com a Funsat, com a Subjuv, com a Sesdes e com a Sesau, cada uma delas trazendo serviços que são importantes para a população. Desde a orientação em palestras a emissão da Carteira do SUS, documento necessário para atendimentos nos postos”, diz.

Superintendente administrativa e financeira do IMCG, Silvia Almeida de Souza, explica que o foco principal é o atendimento dos adolescentes, para que lês tenham oportunidades, mas com o passar do tempo viram que era preciso ampliar esse trabalho.

“Percebemos que não era o suficiente, que precisávamos ir além, nos aproximar também das famílias dos adolescentes atendidos. E o resultado, é o fortalecimento de vínculos”, comemora.

Dona Ângela, moradora da Moreninha comprava isso. A filha dela, Geovana, entrou no Instituto Mirim porque a avó queria, e hoje a mãe não só aprova, como participa das ações.

“Só tenho a agradecer. Aqui eles aprendem disciplina, melhoram a educação, podem ter um futuro melhor”, diz.

Quem também coloca as esperanças no IMCG é dona Izabel.

“Ela aprendeu muito nestes dez meses que está aqui. Hoje tramos a Carteira de Trabalho dela e fomos ver se há vagas no Balcão de Emprego. Acredito que com tudo que aprendeu aqui terá mais oportunidades”, afirma.

Já o Festival Mirim de Verão visa à socialização e a integração, proporcionando momentos de alegria, descontração e apresentação dos talentos artísticos que há na instituição e ainda, a valorização da arte e da cultura.

O evento é aberto e diversas pessoas prestigiaram as apresentações musicais, a gastronomia, as apresentações culturais, dentre outras programações.

Durante o evento também ocorreu a 2ª edição da Feira Mirim de Economia Solidária, onde foram vendidos produtos produzidos pelos pais e/ou responsáveis dos adolescentes vinculados na instituição, com foco no fomento da geração de renda.

O evento encerrou com a certificação dos adolescentes do Curso de Noções Básicas para o Trabalho.