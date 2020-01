Prefeitura oferece novas vagas em curso gratuito de mídias digitais

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para a 3ª edição do curso de Mídias Digitais.

O evento, totalmente gratuito, acontecerá de 17 a 19 de fevereiro, na Uniderp, campus da Avenida Ceará. Serão 3 dias de palestras com especialista em mídias digitais.

O curso de Mídias Digitais oferece capacitação para compreender aplicações de estratégias, técnicas de comunicação, para divulgações de marcas, aumentos em vendas e fidelização de consumidor, no contexto da Internet. Disciplina cada vez mais especializada, tendo em vista que a cada ano trazem uma série de inovações.

A Mídia Digital está, geralmente, associada a performance – resultados mensuráveis – e gestão de canais, como busca orgânica, busca paga, display, e-mail e marketing digital.

Segundo o subsecretário Maicon Nogueira, o objetivo é incentivar a profissionalização do marketing digital; explorar as ferramentas de uso das redes sociais, em especial o Instagram e Facebook; desenvolver o uso correto nas edições de vídeos nas mídias sociais; alertar para questões éticas e informar sobre as oportunidades no mercado de trabalho.

O curso de Mídias Digitais contará com os palestrantes: Eduardo Klafke, bacharel em Administração de Empresas – UCDB e especialista em Marketing estratégico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP; Jan Michel, Influencer e dono do canal no Instagram “Melhor de CG”; Caju, jornalista Pós-graduanda MBA em Gestão e Marketing Digital, Influencer e dona do canal no Instagram “Cajuindica.”

Para participar do curso de Mídias Digitais, acesse o WhatsApp (67) 9.9155-0831 ou ligue 3314-3577. As inscrições também podem ser realizadas na própria sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.