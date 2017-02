Prefeitura oferece aulas de ginástica, futsal e dança na região das Moreninhas

No Parque Jacques da Luz acontecem as atividades de ginástica e alongamento / Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC), coordenado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), oferece gratuitamente aulas e oficinas de esporte, lazer e cidadania no Parque Jacques da Luz e Cras Alair Barbosa De Oliveira.

No Parque Jacques da Luz acontecem as atividades de ginástica, alongamento, caminhada orientada, treinamento funcional, jogos de mesa, dança e futsal. Já no Cras Alair Barbosa De Oliveira, as oficinas são de futsal, leitura, artesanato, jogos e brincadeiras, ginástica, basquete, cinema e violão.

As aulas são oferecidas de terça a sexta-feira e quem já participa aprova a iniciativa. “Venho aqui com a família e aproveitamos para fazer as atividades, brincar e aprender novos movimentos”, comentou Joana Oliveira, 45 anos, que participa da Ginástica.

Com uma hora de duração, as aulas são gratuitas e estão abertas a pessoas de todas as idades. Para conhecer e praticar, os interessados devem comparecer aos locais e se cadastrar.

Sobre o PELC

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), desenvolvido por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) – Ministério do Esporte, proporciona a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência. Ele estimula a convivência social, formação de gestores e lideranças comunitárias, favorece a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e lazer sejam tratados como políticas e direitos de todos.

Programação:

Parque Jacques da Luz

ALONGAMENTO – QUARTA E SEXTA-FEIRA – 7H

TREINAMENTO FUNCIONAL – QUARTA E SEXTA-FEIRA – 7H15

CAMINHADA ORIENTADA – QUARTA E SEXTA-FEIRA – 8H

GINÁSTICA – QUARTA E SEXTA-FEIRA – 8H15 (UPA)

FUTSAL – QUARTA E SEXTA-FEIRA – 9H

GINÁSTICA – TERÇA E QUINTA-FEIRA – 7H30 (UBS)

GINÁSTICA – TERÇA E QUINTA-FEIRA – 8H30

Cras Alair Barbosa De Oliveira

JOGOS DE MESA – TERÇA E QUARTA-FEIRA – 13H

DANÇA – QUINTA E SEXTA-FEIRA – 13H

BASQUETE – TERÇA E QUINTA-FEIRA – 14H

FUTSAL – QUARTA E SEXTA-FEIRA – 14H30

GINÁSTICA – TERÇA E QUINTA-FEIRA – 15H

GINÁSTICA/RITMOS – QUARTA E SEXTA-FEIRA – 16H30

STEP – QUARTA E SEXTA-FEIRA – 17H30

