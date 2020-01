Prefeitura oferece 9 vagas para profissionais da área da saúde

Inscrições começam na segunda-feira - Ilustração

A Prefeitura de Pedro Gomes, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (31) abertura de processo seletivo que visa a contratação temporária de profissionais de saúde pública. As vagas são para enfermeiro (1), farmacêutico bioquímico (2), psicólogo (2), odontólogo (2), médico veterinário (1) e fisioterapeuta (1). O salário para todas as funções é o mesmo no valor de R$ 1.218,01 para 20h semanais.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 03 a 07 de fevereiro de 2020, das 08h às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Corumbá, nº 234, Centro.

O candidato deverá preencher ficha de inscrição e o currículo, conforme modelos constantes no edital e entregar no local de inscrição em envelope pardo tamanho Ofício contendo a cópia de alguns documentos, devidamente acompanhado dos originais, ou cópias autenticadas.

Candidatos com deficiência, amparados pelo inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, poderão participar da seleção pública simplificada, desde que anexem no formulário de inscrição o laudo médico ou atestado (original ou cópia autenticada) expedido por médico especialista, indicando a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondentes da Classificação Internacional de Doenças vigente.

O edital completo está disponível no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 130.