Prefeitura nomeia 68 professores para educação infantil

A prefeitura publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quinta-feira (2) a nomeação dos candidatos relacionados para exercerem o cargo de professor da educação infantil. Eles integraram o quadro permanente de pessoal, em vaga prevista na Lei 3.836, de dezembro de 2.000.

A nomeação se refere aos 68 candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para Cargos de Professor do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS – SEMED/2016, de acordo com o Edital n. 01/25/2016, de 30 de junho de 2016, publicado no DIOGRANDE n. 4.609, de 1º de julho de 2016.

Ao todo seriam nomeados 73 candidatos. Porém, cinco não foram nomeados em virtude de inobservância do prazo para apresentação ou em não atendimento aos requisitos previstos no Edital do referido concurso, cessando as obrigações da Administração Municipal para com eles.

