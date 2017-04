Prefeitura nomeia 41 servidores aprovados em concurso público

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, publicou na manhã desta quarta-feira (19), no Diário Oficial de Campo Grande, a nomeação de 41 servidores aprovados em concursos públicos de 2013 e 2016.

Entre os convocados estão 15 assistentes sociais. Eles assumem em virtude de aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos/2013, de acordo com o Edital n. 01/20/2013, de 27 de fevereiro de 2014, publicado no DIOGRANDE n. 3.965, de 28 de fevereiro de 2014.

Também há convocação de 16 psicólogos e dois médicos ambulatoriais aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para Cargos do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS – PMCG/2016, de acordo com o Edital n. 01/22/2016, de 29 de junho de 2016, publicado no DIOGRANDE n. 4.607, de 30 de junho de 2016.

Os aprovados no concurso para motorista, de 2013, também assumiram suas funções. Foram nomeados oito aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos/2013, para cargos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, de acordo com o Edital n. 01/18/2013, de 21 de fevereiro PÁGINA 7 – quarta-feira, 19 de abril de 2017 DIOGRANDE n. 4.864 de 2014, publicado no DIOGRANDE n. 3.961, de 24 de fevereiro de 2014.

Todos os cargos são efetivos do quadro permanente de pessoal da Prefeitura de Campo Grande. As vagas estão previstas na Lei n. 3.836, de 28 de dezembro de 2000, em virtude de aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos/2013 e do Concurso Público de Provas e Títulos PMCG/2016.

Veja Também

Comentários