Prefeitura nomeia 129 candidatos aprovados em concursos de 2013 e 2016

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), publicou em edição extra dessa terça-feira (1º), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a nomeação de candidatos classificados em concursos públicos de provas e títulos nos anos de 2013 e 2016.

De acordo com os decretos “PE” nº 2.716 e nº 2.717 de 1º de agosto de 2017, foram nomeados os candidatos aprovados no concurso de 2013, para ocuparem as seguintes vagas: Monitor de Alunos – Feminino (13) e Técnico de Enfermagem (24).

Já os aprovados no concurso de 2016 foram nomeados para ocuparem as seguintes vagas: Programador de Sistemas (01), Médico Plantonista – Alergia e Imunologia Pediátrica (01), Médico Plantonista – Radiologista (01), Terapeuta Ocupacional (03), Psicólogo (63), Auxiliar de Apoio Escolar (12) e Enfermeiro (11).

A lista dos nomeados pode ser conferida na edição nº 4.959, a partir da página 3, que pode ser acessada no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

