Prefeitura multará quem estacionar em vagas para idosos e PNEs em shoppings

A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai multar, a partir de 1º de setembro, quem estacionar nas vagas reservadas para idosos e portadores de necessidades especiais (PNEs)em locais privados, como shoppings e supermercados. Além da multa de R$ 293,47, o motorista terá registrado 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Deficientes e idosos (pessoas com mais de 60 anos) devem possuir seus respectivos cartões de estacionamento para evitar a sanção. Trata-se de uma autorização para que possam estacionar em vagas especiais, devidamente sinalizadas.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato, diz que a fiscalização tem como objetivo coibir o uso indevido e conscientizar o motorista sobre a necessidade de reservar as vagas. "Eles se locomovem mais vagarosamente e o tempo perdido para chegar a um elevador, por exemplo, pode significar o atraso para uma consulta médica ou entrevista de emprego", afirma o secretário.

Segundo a pasta, a população também pode denunciar o uso indevido das vagas exclusivas à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo telefone 1188.

Cartão

Para obter o cartão de estacionamento, é preciso apresentar uma cópia do RG, CPF e comprovante de residência. O requerimento é feito na sede do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), em Pinheiros. É preciso levar os formulários impressos e preenchidos e as cópias dos documentos.

