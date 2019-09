Prefeitura marca presença no Encontro Nacional de Controle Interno que discute aperfeiçoamento da governança pública

A Prefeitura de Campo Grande marcou presença na décima quinta edição do Encontro Nacional de Controle Interno com a participação do secretário municipal da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM), Luiz Afonso de Freitas Gonçalves e da auditora-geral do município, Janeth Queiroz . O evento realizado na cidade de Fortaleza (CE) foi aberto na última quarta-feira (25), e teve como discussão central o tema “O Controle Interno como Instrumento de Aperfeiçoamento da Governança Pública”, prosseguindo na quinta-feira (26), com a apresentação de vários painéis de debate.

O secretário da Controladoria destacou que o encontro, além de abordar temas relevantes para o controle interno, reúne representantes de vários municípios do país possibilitando a troca de experiências e estudo de projetos que melhoram a rotina do serviço público. “Discutir o controle interno na administração pública é de extrema importância para o desenvolvimento do país. Aliar à prática os mecanismos de governança pública, como a liderança e estratégia para alcançar metas e resultados, auxilia no direcionamento e monitoramento da gestão, garantindo qualidade na prestação dos serviços públicos à sociedade”, ressalta Luiz Afonso.

O encontro nacional contou com a presença do Ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner Rosário que destacou a importância do conselho nacional para integrar os municípios brasileiros. “O Conaci surgiu como uma instituição importante na agregação desses órgãos de controle porque nós temos quase 5.600 municípios, 26 estados e temos ainda os órgãos de controle interno que estão dentro das empresas públicas. Então, a gente vem procurando integrar e dar a nossa contribuição com o desenvolvimento de sistemas, compartilhando as ideias que estamos desenvolvendo lá e o Conaci tem sido muito importante nesse processo”, afirmou.

Nesta sexta-feira (27), os membros associados ao Conaci, se reúnem na 32ª Reunião Técnica, onde discutem pautas internas e administrativas, além dos temas que serão abordados na próxima reunião que acontecerá no mês de novembro em Salvador (BA).