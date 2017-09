Prefeitura marca Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência na Praça Ary Coelho

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, realizará mobilização na Praça Ary Coelho, na próxima quinta-feira (22.09), às 8 horas para divulgar o trabalho ofertado pelo Centro Dia. A ação conta com o apoio da Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos.

Na praça, as equipes estarão com cartazes, faixas e materiais impressos, divulgando os serviços do Centro Dia. Outro ponto importante da ação será chamar a atenção da população a fim de fomentar a conscientização sobre a importância da integração de políticas públicas voltadas ao atendimento das pessoas com deficiência.

O Centro Dia é uma Unidade da SAS, vinculada à Proteção Social Especial de Média Complexidade, que oferece serviços voltados às pessoas com qualquer tipo de deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, entre outras) que se encontram em vulnerabilidade social ou risco social por violação de direitos. A unidade atende jovens e adultos entre 18 e 59 anos de idade, e tem a finalidade de promover autonomia, inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Dia Nacional de Luta

O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência foi instituído pelo movimento social no Encontro Nacional, em 1982, com todas as entidades nacionais. Foi escolhido o dia 21 de setembro pela proximidade com a primavera e o Dia da Árvore, numa representação do nascimento das reivindicações da cidadania. A data passa a ser celebrada a partir da sanção da Lei Federal n° 11.133, de 14 de julho de 2005.

Desde então, essa data é lembrada todos os anos, em todos o país e serve de momento de reflexão e busca de novos caminhos, sobretudo como forma de divulgar a luta por inclusão social.

Em alusão a essa data, o Centro Dia desenvolverá atividades com seus usuários envolvendo esta temática e, no dia 21, haverá ação especial na Praça Ary Coelho. Confira a programação:

HORÁRIO Segunda-Feira 18/09 Terça-Feira 20/09 Quarta-Feira 21/09 Quinta-Feira 22/09 Sexta-Feira 23/09 8h Centro Dia Dia da Beleza ( esmaltação de unha) Escova e maquiagem Apresentação do Coral da UFMS Jogos adaptados com acadêmicos da UCDB Ação: Praça Ary Coelho “Dia Internacional da Luta da pessoa com Deficiência” Apresentação cultural dos acadêmicos de química da UFMS “Show da Química” 14h Centro Dia Desfile da primavera Oficina de contação de história oferecida pela Sectur Gincana desenvolvida pelos acadêmicos da UCDB Oficina de teatro com acadêmicos de Pedagogia da Uniderp

