Prefeitura exige reformas nos nove terminais para manter isenção tributária

Para manter a isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) das empresas de transporte de ônibus coletivo, que compõem o Consórcio Guaicurus, a Prefeitura de Campo Grande e a Câmara Municipal exigem a reforma dos noves terminais de ônibus, a inclusão de espaços para pessoa com deficiência, instalação de bebedouros, além de pintura nova e a construção de 100 pontos de ônibus com cobertura.

O Projeto de Lei que vai regulamentar o Termo de Convênio e Cooperação, assinado junto à Agência Municipal de Regulação (Agereg), foi encaminhado à Câmara Municipal nesta quinta-feira (30) e deve ser votado ainda hoje, em regime de urgência.

O documento dará prazo até outubro para a concessionária cumprir as propostas estabelecidas. “Fica obrigada a reconstruir ou revitalizar todos os nossos nove terminais e também incluir espaços para pessoa com deficiência, instalar bebedouros, fazer pintura nova e construir cem pontos de ônibus com cobertura na nossa cidade. Dentro de seis meses, eles vão ter que dar para Campo Grande a contrapartida. Eles sempre tiveram a isenção sem nenhum beneficio para a população”, frisou Marquinhos.

O prefeito pontuou que as empresas tentaram aumentar o prazo da isenção, mas o Executivo e a Câmara não autorizaram. “Houve resistência das empresas do Consórcio Guaicurus. Pediram o prazo de um ano de isenção. Nós não aceitamos, nos não concedemos, demos apenas seis meses, diferentemente das quatro últimas concessões dos gestores anteriores”, informou.

Para o presidente da Casa Legislativa Municipal, João Rocha, o projeto deve passar com tranqüilidade e vai trazer benefícios para a população. “O projeto veio acompanhado de todos os documentos necessários, que vão ser analisados em regime de urgência. Precisamos aprovar este projeto como o prefeito já registrou. Realmente, é um grande ganho para a população de Campo Grande, principalmente para aqueles que podem menos e utilizam o transporte coletivo, com todas essas benfeitorias, além da manutenção da tarifa até o mês de outubro”, finalizou.

