Prefeitura mantém frentes de serviços no sábado para recuperar trechos do asfalto e outros estragos da chuva

A Prefeitura de Campo Grande manteve várias frentes de serviço neste sábado (22), em continuidade aos reparos iniciados ainda na noite de quinta-feira (20), quando choveu 73 milímetros em pouco mais de 120 minutos, provocando muitos estragos na cidade. Desde as primeiras horas da manhã, 11 equipes saíram a campo para recuperar os trechos do asfalto que a enxurrada arrastou, deixando as vias interditadas nestes locais.

Para o reparo serão usadas 22 toneladas de massa asfáltica nos pontos críticos onde foi preciso retirar o pavimento que restou, ainda fazer a compactação da base e depois aplicar o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado A Quente).

Por volta das 8 horas da manhã, o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, esteve na Rua Veridiana, no Bairro Estrela do Sul, onde parte do asfalto foi levado. A combinação de pavimento desgastado, declividade acentuada da rua, com enxurrada em excesso descendo em alta velocidade, resultou em muitos estragos. Em março está previsto o reforço da drenagem, com readequação das bocas de lobo, além do recapeamento em toda sua extensão (aproximadamente 780 metros). No mesmo bairro serão feitos reparos na Avenida Rodoviária, Madame Butterfly e Dr. Jivaco.

Outro trecho bastante danificado que recebeu logo cedo uma equipe de tapa buraco foi a Rua São Leopoldo, numa baixada em frente da Escola Municipal Etalívio Pereira, no bairro Monte Castelo. A enxurrada em grande volume, provavelmente se infiltrou por alguma fenda aberta na pista quando feito algum reparo na rede de água e o asfalto literalmente afundou.

Segundo Fioresi, esta enxurrada que desce do Parque dos Ipês, deságua no Córrego Cascudo, desce pela Avenida Rachid Neder e acaba contribuindo para o transbordamento do Segredo na altura da rotatória com a Avenida Ernesto Geisel, onde o Cascudo deságua no Córrego Segredo. A solução é a construção de uma bacia de detenção off-line no Córrego Cascudo, para 15 milhões de litros, entre as ruas Pio Rojas e São Leopoldo. “Há dois anos a Prefeitura busca recursos federais no valor de R$ 50 milhões para a construção de 6 bacias de detenção com capacidade para reter 204 milhões de litros de águas nas diferentes bacias hidrográficas que banham a cidade”, explicou.

Outras frentes

Além de recuperar o asfalto, equipes da Sisep trabalharam para reerguer algumas placas de concreto dos canais do Córrego Segredo (na altura do Conjunto Cabreúva) e do Rio Anhandui, que caíram com o temporal de quinta-feira. No Segredo, estão sendo colocados trilhos para grampear as placas de concreto ao barranco, além de uma parede de pedra com concreto.

A mesma técnica foi usada com sucesso em outros do canal danificados. No Anhandui, de forma emergencial, para evitar uma possível erosão do talude em caso de chuva, duas placas do canal que caíram, serão colocadas na base do canal e por trás delas, serão usadas placas de ação, pedra e concreto para dar sustentação à estrutura. O secretário de Infraestrutura lembra que esta canalização foi feita há mais de 40 anos e nunca passou por manutenção, daí o risco de uma placa ou outra cair, quando chove na intensidade como na última quinta-feira.

Também foram feitos reparos emergenciais no prolongamento do bairro Nova Lima, onde havia trechos intransitáveis. A estrada, que é uma continuidade Avenida Marques de Herval, é uma via de acesso para as saídas de Rochedinho (MS-010) e Rochedo (MS-080).

Na travessia sobre o Segredo na Rua Veridiana teve continuidade à recomposição do aterro que havia sido levado pela correnteza do córrego. Na Rua Francisco Pereira Coutinho, os funcionários da empreiteira responsável pelas obras de pavimentação, trabalharam na desobstrução da tubulação “engolida” pela areia.