Equipe de serviços de manutenção é mantido durante o Carnaval para recuperar estragos da chuva

Segundo o secretário de infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, como a chuva deu uma trégua, foi mantida a mobilização as equipes para aproveitar a estiagem - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande mantém equipes nesta segunda-feira (4), de Carnaval executando serviços de manutenção para recuperar os estragos provocados pelo temporal da última terça-feira(26) quando choveu 106 milímetros, índice esperado para o mês inteiro. As frentes de serviço estão atuando para recuperar trechos intransitáveis em vias não pavimentadas nas regiões da Chácara dos Poderes, bairros Oliveira, Lageado e São Conrado.

A equipe de manutenção da drenagem tem como meta recuperar 20 pontos de solapamento, onde a enxurrada danificou os poços de visita e com isto, parte do pavimento ao redor, afundou. O trabalho será finalizado na próxima quarta-feira pelo tapa-buraco. No sábado, foram recuperados 11 solapamentos.

Segundo o secretário de infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, como a chuva deu uma trégua, foi mantida a mobilização as equipes para aproveitar a estiagem. O tapa-buraco foi interrompido porque as usinas que fornecem o material asfáltico, não estão funcionando, mas será retomada na quarta-feira. “A prioridade são as vias de acesso e as que servem de itinerário para o transporte coletivo”, explica o secretário.

No Bairro Oliveira I as equipes estão trabalhando em ruas como a João Escobar e Fidelo Mariana Almeida. Na Chácara dos Poderes, há intervenções na NE-2 , enquanto no Parque Lageado, o trabalho começou pela Rua Venício Gandolfi. Quarta-feira será concluída a terraplanagem num trecho de aproximadamente 300 metros da Rua Praia Grande, onde a enxurrada danificou parte da drenagem e foi preciso substituir e reforçar a tubulação.