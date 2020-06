Prefeitura licita reforma da Orla Morena e vai revitalizar outros quatro espaços públicos de lazer

A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação, na modalidade concorrência pública, para reforma e adequação à acessibilidade da Orla Morena - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação, na modalidade concorrência pública, para reforma e adequação à acessibilidade da Orla Morena. Construída no antigo traçado dos trilhos, o parque linear margeia as duas pistas da Avenida Noroeste, entre a Avenida Julio de Castilho e a Rua Plutão, no Conjunto Cabreúva. Esta será a primeira grande manutenção feita na estrutura inaugurada há mais de 10 anos.

A intervenção na Orla integra o planejamento deste ano, que prevê investimento de R$ 2.393.130,11 na revitalização deste e de outros quatro espaços públicos de lazer da cidade: o Horto Florestal, o Parque Elias Gadia e as Praças da Mata do Jacinto e do Guanandi, além da instalação de 11 academias ao ar livre nos bairros Guanandi, Estrela Dalva, Ana Maria do Couto, Paulo Coelho Machado, Jardim Batistão, Carandá Bosque, Jardim Panamá, Marçal de Souza e Jardim das Reginas.

Na Orla Morena serão investidos R$ 435.242,30, recurso alocado por meio de emenda parlamentar. Está prevista a recuperação do calçamento, play ground (com substituição dos brinquedos), troca de equipamentos da academia ao livre, lixeiras. Será feita ainda a adequação do espaço para acessibilidade, com instalação de piso tátil e placas em braile, por exemplo. O teatro de arena será adaptado para receber cadeirantes. Serão substituídas defensas, muretas de contenção, trocados os pisos petit pavet danificados, além de ser feita a recomposição das muretas de contenção.