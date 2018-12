Prefeitura libera mais 2 km da pista expressa da Marginal Pinheiros

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou na manhã desta segunda-feira, 3, um novo trecho de 2,1 km de pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, entre a Praça Silveira Santos e o acesso da pista expressa para a local próximo ao Shopping Villa Lobos, zona oeste, que foi ampliada de uma para duas faixas de rolamento.

A medida começou a valer a partir das 6h desta segunda-feira. Ao total, a CET já liberou 13,3 km de pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, que está interditada desde 15 de novembro quando parte do viaduto cedeu, próximo ao Shopping Villa Lobos.

O primeiro trecho, de cerca de 8,3 km, da saída da Ponte Estaiada para a Avenida Nações Unidas, pista expressa, sentido Castelo Branco, até a transposição reformada em frente ao Shopping Villa Lobos. E o segundo trecho, com aproximadamente 5 km, vai da Ponte João Dias até a transposição da pista expressa à local sob a Estaiada.

De acordo com a CET, também serão iniciadas nesta segunda-feira as obras de construção de um novo acesso da ponte Edson Godoy Bueno (antiga Itapaiuna) para a pista expressa. Hoje, essa ponte termina direto na pista local.

As intervenções fazem parte de um pacote de medidas operacionais adotadas pela CET para minimizar o impacto da interdição necessária para o andamento das obras de recuperação do viaduto que cedeu, no dia 15 de novembro.

Em 23 de novembro, mais 1,2 km de pista foi liberado ao tráfego, na altura da Praça Silveira Santos, junto à Avenida Antônio Batuira (600 metros antes da Ponte Cidade Universitária).

A CET destaca que o bloqueio total da pista expressa sob a Ponte Estaiada continua mantido, sendo operacionalizado em sistema de Operação Comporta conforme avaliações da Engenharia de Campo em relação às condições do trânsito de momento, ou seja, esse acesso ora é aberto ora é fechado momentaneamente a fim de melhorar a fluidez viária.

O rodízio municipal de veículos continua suspenso entre a Avenida dos Bandeirantes e a Ponte dos Remédios, sentido Castelo Branco.