Prefeitura libera camelôs no Rio, mas comércio em geral segue fechado

A Prefeitura do Rio liberou 14 mil vendedores ambulantes licenciados para retomar suas atividades na capital fluminense. Assim como a maior parte do comércio em geral, os camelôs não haviam sido contemplados na flexibilização da quarentena anunciada pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) no decreto assinado na segunda-feira, 1º, mas foram incluídos em edição extra do Diário Oficial no dia seguinte.

O relaxamento da quarentena anunciado na segunda autorizou o retorno às atividades apenas de lojas de móveis e decoração, além das concessionárias de veículos. Crivella considera que esse tipo de comércio não causa aglomeração, e a liberação permitiria o início de uma abertura que ele classificou como "lenta, gradual e com segurança".

O trabalho dos camelôs - que em muitos casos trabalham em bancas próximas umas às outras -, no entanto, pode causar aglomeração. E isso num momento em que a cidade do Rio apresenta aumento no número de mortes por covid-19.

Na quarta-feira, 3, o Estado bateu recorde de registro de óbitos pelo novo coronavírus: foram 324, elevando o total a 6.010 desde o início da pandemia. Ao todo, 59.240 casos da doença já foram confirmados, dos quais 32.951 apenas na capital.

O prefeito tem justificado a abertura gradual das atividades comerciais alegando que o município do Rio zerou a fila de espera para UTIs. Nesta quinta, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede SUS da cidade - que inclui unidades de saúde também geridas pelo Estado e pelo governo federal - é de 90%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria para pacientes com suspeita de covid é de 55%.