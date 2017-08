Alunos da Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi recebem palestra sobre segurança no trânsito

A equipe de educação para o trânsito da Agetran, na manhã desta terça-feira (1) apresentou aos alunos da Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi, no Jardim Noroeste, o vídeo palestra com o tema “Transite com Segurança na Cidade Morena”, no qual contou com dicas para pedestres e ciclistas.

Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi, do Jardim Noroeste tem capacidade para lecionar 1300 alunos do pré I ao 8º ano, de manhã e a tarde.

De acordo com a chefe de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta, a Escola do Jardim Noroeste está inserida no sistema dinâmico de melhoria continuada do Programa Vida no Trânsito da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (Agetran).

“Além da palestra fizemos a abordagem com os pais dos alunos, distribuição de gibis educativos para o trânsito e também passamos para os alunos o vídeo, nesta ação que faz parte da comemoração dos 118 anos de Campo Grande”, comenta Ivanise.

A educadora para o trânsito Renata Angelozi explica o objetivo da palestra para os alunos da Rede Municipal de ensino.

“Este trabalho tem um único objetivo de preservar vidas para que as crianças cheguem na escola e em casa com segurança. Em palestras como esta nós orientamos que as crianças andem nas laterais das ruas, no banco da frente aos 10 anos e quando estiver de carona na motocicleta ter mais de 7 anos, com capacete devidamente preso a cabeça”, essas dicas são necessárias para a segurança das crianças”, explica Renata.

Para a vice-diretora Luciana Aparecida Gala, da Escola Rachid Saldanha Derzi, a educação para o trânsito também é um dos temas discutidos e a equipe da Agetran está reforçando o aprendizado para os alunos.

“O conhecimento nunca é demais e o comportamento seguro de andar no trânsito é importante para as crianças”, disse Luciana.

O evento contou com a presença do agente de trânsito, Éder Vera Cruz e da equipe de educação para o trânsito.

Veja Também

Comentários