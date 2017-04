Prefeitura leva turismo campo-grandense para WTM Latin America 2017 em São Paulo

A Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) participa até esta quinta-feira (6), da WTM Latin America 2017 e 47º Encontro Comercial Braztoa, em São Paulo. A feira está em sua 5ª edição e teve início ontem ( 05.04) na Expo Center Norte.

A superintendente de Turismo da Sectur, Juliane Salvadori, comenta que eventos como a feira WTM são de extrema importância para reposicionar Campo Grande enquanto destino turístico do Brasil. Juliane esclarece que é importante que a Capital esteja presente e tenha a oportunidade de destacar suas potencialidades turísticas, principalmente sua vocação para o Turismo de Eventos.

“A participação de Campo Grande na WTM está sendo muito produtiva. Diversas autoridades participaram da abertura, incluindo o ministro do Turismo. Já participei de reuniões e estabeleci contatos com associações, operadoras de viagem e formalizar parceria com o Convention & Visitors Bureau de São Paulo”, resume. A Sectur ocupa um espaço dentro do estande do governo de Mato Grosso do Sul.

Sobre a feira

A WTM Latin America atrai cerca de 9 mil executivos dos mais conceituados na indústria de viagens e turismo da América Latina. Em 2016 o evento gerou mais de US$ 370 milhões em novos negócios realizados entre expositores e compradores.

