Prefeitura leva show da Galinha Pintadinha a crianças internadas na Santa Casa

“Ele ficou bastante contente. É muito bom receber esta alegria aqui no hospital, ainda mais no dia do aniversário dele”, contou a mãe. Carlos ficou tímido, mas no colo da mãe, recebeu os parabéns, cantado por Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha. - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A manhã foi de alegria para crianças internadas no sexto andar da Santa Casa de Campo Grande. Elas receberam a visita de Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha, atrações da abertura da Cidade do Natal.

“Quando surgiu a oportunidade de mais um show deles para a nossa cidade, eu não tive dúvidas de que seria o lugar certo. É uma felicidade muito grande trazer alegria para as crianças, mãezinhas, paizinhos e funcionários que cuidam destas crianças com tanto carinho”, declarou a primeira-dama Tatiana Trad.

A alegria estava estampada no sorriso, no olhar de cada criança, encantada com a famosa galinha que assistem nos vídeos da internet. As músicas, do sapo que não lava o pé e do pintinho que cabe na palma da mão, dentre outros sucessos, foram cantadas em coro pelas crianças.

Para Camila Arguelho, a alegria foi ainda maior. O filho, Carlos Arguelho, 5 anos, faz aniversário neste sábado e recebeu o show como presente, com direito a parabéns e bolo.

“Ele ficou bastante contente. É muito bom receber esta alegria aqui no hospital, ainda mais no dia do aniversário dele”, contou a mãe. Carlos ficou tímido, mas no colo da mãe, recebeu os parabéns, cantado por Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha.

Tainá Flores, 6 anos, gravou cada minuto da apresentação no celular da mãe, Edilene Flores. “Ela gostou muito. É muito bom poder trazer esta alegria pra ela”, declarou a mãe, que também sabia todas as músicas cantadas durante a apresentação.

A coordenadora de eventos da Santa Casa, Kátia Terezinha Duarte, agradeceu o carinho da primeira-dama, da secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brum, e da adjunta, Laura Miranda, sempre dispostas a ajudar o hospital.

“Mais uma vez vocês atendem ao nosso pedido e proporcionam este momento de alegria para nossas crianças. Em nome de toda diretoria da Santa Casa, eu agradeço este momento de carinho com nossas crianças e familiares”, declarou.

A secretária-adjunta de Cultura e Turismo, Laura Miranda, explica que no contrato do show havia previsão de mais uma apresentação em Campo Grande, que foi direcionada a crianças que, por conta de uma enfermidade, não puderam ir ao show na Cidade do Natal. “Eles não puderam participar, mas nós trouxemos um pouquinho desta alegria para eles”, explicou.