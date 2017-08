Prefeitura leva serviços a Rochedinho e implanta Escola Pública de Futebol

A Prefeitura de Campo Grande inaugurou neste sábado (19), em Rochedinho, distrito da Capital, o nono núcleo da Escola Pública de Futebol. Com isso a Fundação Municipal de Esportes, que desenvolve as ações, passa a atender quase mil crianças entre 10 e 14 anos, já que as oficinas acontecem desde abril nos parques e praças da Capital.

O lançamento aconteceu nesta manhã no campo de futebol anexo à Escola Municipal Barão do Rio Branco e culminou com a ação social desenvolvida no local que levou diversos serviços da Prefeitura à comunidade de Rochedinho.

Na ação, o Prefeito Marquinhos Trad destacou a união do secretariado para a melhoria da região. “Com a escola pública trazemos melhorias, alegrias e a implantação de projetos de esporte, que nunca havia chegado até Rochedinho, e temos que trazer ainda mais, e só vamos conseguir atender a comunidade se todos estiverem de mãos dadas como estamos agora assim vamos atender não apenas regiões urbanas, mas também na zona rural”.

O subprefeito de Rochedinho, Silvio Santos elogiou os serviços da Prefeitura. “A administração não mede esforços para que os serviços cheguem aqui e mesmo com todas as dificuldades, a Prefeitura tem sido eficiente nos atender”.

O diretor da E. M. Barão Rio Branco, Francisley Galdino da Silva, aproveitou a oportunidade para chamar à população para dentro da Escola. “Quando a escola recebe a comunidade ela é mais feliz, e estamos aqui para trabalhar juntos. Atender a população de Rochedinho com educação, cultura e esporte”.

Escola Pública de Futebol

Para o Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o grande diferencial do Projeto de Futebol em Rochedinho é a descentralização das ações. “Este é o nono núcleo que estamos implantando, é um dos projetos que mais funcionam. São oito núcleos em Campo Grande que atendem 900 crianças entre meninas e meninos. Hoje estamos cumprindo mais um dos princípios da gestão que é a descentralização, atendendo a população onde eles moram”.

Quem também comemora o Projeto são os jovens como Oziel Carlos Xavier, 12 anos, que já se inscreveu. “Eu quero muito participar, não vejo a hora das aulas começarem. Estou ansioso”, finalizou o jovem que já começa os treinos na próxima terça-feira, às 15h.

As oficinas serão orientadas por Luiz Henrique da Anunciação, mais conhecido como Platini, que atenderá em três turmas de 25 a 30 crianças, todas as terças, quintas e sextas-feiras, das 15h às 17h. O projeto, que conta com a parceria com o Banco Sicredi, será implantado também no Distrito de Anhanduí, dia 28 de agosto. Além do futebol, a Prefeitura oferece em Rochedinho aulas gratuitas de Tênis, todas as sextas, das 14h às 17h30.

Ação Social

A Subprefeitura de Rochedinho realizou Ação Social nesta manhã de sábado, levando a seus moradores diversas ações, como corte de cabelo; diversão para as crianças, com futebol de sabão; além de serviços ofertados pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), como serviço de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de Carteira de Trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados pela Funsat.

