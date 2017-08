Projeto Funsat Itinerante PCD quer inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) lançou nesta segunda-feira (7) o Projeto Funsat Itinerante PCD – voltado para Pessoas com Deficiência. O programa tem o objetivo de reunir alunos do município, familiares, reabilitados do INSS, para inserção e permanência no mercado de trabalho.

“Não estão pedindo misericórdia, compaixão. O sentimento que eles (as) querem é atitude, ações e gestos de amor. É assim que serão amados”, declarou o prefeito, durante o lançamento.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, destacou a busca de vagas para atender as pessoas com deficiência. “Estou muito feliz de estar realmente fazendo um trabalho voltado para pessoas com deficiência. Eles não são mais a minoria. São mais de 180 mil e muitas precisam de emprego e com essas parcerias estamos buscando vagas de emprego para inserir essas pessoas”, frisou.

Já a diretora da Escola Vanderlei Rosa, Lucilene Vendana, salientou a importância da parceria com as instituições e a própria comunidade escolar. “A parceria entre as instituições publicas da prefeitura vem agregar valores, dando oportunidade pra toda a comunidade. Tenho que agradecer a todos por esse ganho, esse marco na prefeitura”, disse.

A secretária-adjunta da Educação, Elza Fernandes, ressaltou o valor deste emprego para as pessoas com deficiência. “Estamos à frente da secretaria com muitos alunos com deficiência para serem inseridos no mercado de trabalho. Temos que criar oportunidades. Isso é muito importante na vida deles. Vai valorizar as pessoas”, destacou. Só na Secretaria de Educação são 1.800 pessoas atendidas. Desse numero, 480 já com idade para participar desse projeto, 14 anos.

A cadeirante Giogina Aparecida Conceição é uma das alunas da Rede Municipal de Educação que teve a primeira oportunidade. Ela vai mostrar seu trabalho na própria escola onde estuda. “Eu acho legal. É uma coisa que ajuda a gente. Foi a maior alegria pra mim e melhorou muito minha vida, graça a Deus e ao empenho do prefeito. As pessoas deficientes tem o direito de trabalhar”, declarou, emocionada.

David Marques, coordenador da Coordenadoria de Apoios às Pessoas com Deficiência (COPED), que integra a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, salientou a melhoria na qualidade de vida. “O protagonismo da pessoa com deficiência parte da questão de que a pessoa precisa ser produtiva, independente e eficiente. Hoje o lançamento do projeto é uma das ações que contribui com essa premissa, que é melhorar a vida das pessoas com deficiência”, salientou.

Já Mirella Bellatore Tosta, presidente da Associação de Mulheres com Deficiência de Campo Grande (AMDEF-CG), falou da evolução da conscientização do poder público e da ação da prefeitura. “Quando comecei a trabalhar não existia nada disso e ninguém sabia o que era uma pessoa com deficiência. Éramos chamados de aleijados e hoje em dia existem leis que nos amparam. Essa iniciativa é fantástica porque estamos tendo uma visibilidade maior”, pontuou.

O projeto Funsat Itinerante segue neste mês de agosto com atendimento as 98 escolas municipais com as ações desenvolvidas por meio dos pólos educacionais. Durante a semana do lançamento a ação será realizada em cinco escolas, com o cadastro e encaminhamento das vagas e orientação dos serviços exclusivos para pessoas com deficiência (PcDs). Veja abaixo os locais onde o projeto será realizado.

Documentos necessários – Para fazer a cadastro é preciso apresentar carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e laudo médico com a especificação do CID.

Serviço:

08/08 – Local: Pólo I – Escola Municipal El Isabel Maria Gomes

Endereço: Rua São Gregório, 451 – Vila Santa Luzia

Horário: das 8h às 11h

09/08 – Local: Pólo II – Escola Municipal Padre Heitor Caltoldi

Endereço: Rua dos Peixes, 382 – Vila Nhanhá

Horário: das 08h às 11h

10/08 – Local: Pólo III – Escola Municipal Professor Arassuay

Endereço: Rua São Vicente de Paula, s/n – Vila Manoel da Costa Lima

Horário: das 08h às 11h

11/08 – Local: Pólo IV – Escola Municipal Professora Oneida Ramos

Endereço: Rua Profa. Odete Trindade Benites, s/n – Jardim Campina Verde

Horário: das 08h às 11h

11/08 – Local: Pólo V – CAIC- Centro de Atendimento Integral à Criança Rafaela Abrão

Endereço: Rua Urubupungá, 25 – Bairro Guanandi

Horário: das 08h às 11h

