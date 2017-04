Prefeitura lança projeto para impulsionar a cultura e o turismo na Capital

Uma nova metodologia de trabalho para impulsionar a cultura e o turismo de Campo grande, “O Observatório de Cultura e Turismo”, foi lançado na manhã desta quarta-feira (12) pelo prefeito Marquinhos Trad e a secretária Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Nilde Brun.

O observatório funcionará como um núcleo de inteligência da pasta e trará informações essenciais para aprimorar e desenvolver a Cultura e o Turismo da Capital. “Com esta metodologia de trabalho da Sectur, novas estratégias serão fomentadas após pesquisa sobre o perfil do turista que chega até nossa Capital. Temos a finalidade de criar novas opções de lazer para pessoas que participam de eventos de trabalho, e até mesmo para aquelas pessoas que vem a passeio. Essas opções também são para as pessoas que moram em nossa cidade. Queremos que nossa população tenha acesso à cultura e ao turismo e para isso estamos lançando este observatório da cultura e do turismo”, declarou o prefeito.

A secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brun, destacou a importância do observatório como ferramenta de gestão, seja para o setor privado ou público. “Por meio dele conseguiremos identificar o perfil do turista que visita a Capital, suas expectativas e o cenário turístico local. No âmbito cultural, mapearemos os agentes e os espaços, por exemplo,” explicou.

A expectativa é de que o observatório ofereça dados de turistas, com finalidade de traçar um perfil do que deve ser feito para melhorar o setor na cidade. “A partir de agora o turismo de Campo Grande vai ser trabalhado com informações verdadeiras, por isso buscamos apoio das universidades. Esses universitários vão fazer pesquisas primárias e secundárias. Vamos fazer mais do que levantar dados. Também vamos fazer a analise dos dados com apoio de um economista”, pontuou Nilde Brun.

Campo Grande possui 73 hotéis e a prefeitura também trabalha para trazer eventos. Uma das estratégias é escolher os períodos em que os hotéis estejam mais vazios. O presidente do Conselho de Turismo (Contur), Marcelo Mesquita, reforçou que o turismo traz oportunidades e parabenizou o prefeito Marquinhos Trad por apoiar o setor na Capital.

“A Sectur está no caminho certo em coletar dados turísticos. Qualquer atitude econômica sem dados estatísticos fica cega. Com os dados e informações sobre o turismo, vamos ter mais acertos. Estamos entusiasmados com este trabalho e esperamos o crescimento neste setor para os próximos anos” comentou.

Mensalmente, o observatório lançara um boletim informativo para que se torne um instrumento de pesquisa e base de dados para futuros monitoramentos, pesquisas e outras formulações.

