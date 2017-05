Prefeitura lança projeto Cultural Mente e levará oficinas para pacientes dos CAPS

Pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Campo Grande terão acesso a oficinas de arte e cultura a partir do próximo dia 18 de maio, data em que se celebra o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Para dar início às aulas, será feito um ato de lançamento do projeto Cultural Mente nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, no Teatro de Arena do Horto Florestal.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau). O projeto levará para as unidades aulas de violão, música, teatro, dança, artesanato, capoeira, contação de história, modelagem e papel machê. As oficinas vão ocorrer durante todos os dias da semana nos seis Caps de Campo Grande.

A coordenadora geral do projeto, Laura Miranda, que também é secretária-adjunta da Sectur, explica que as oficinas auxiliarão os pacientes na integração à sociedade, além de ajudá-los na geração de renda.

“Os CAPS terão oficinas que serão para eles uma terapia. Nada melhor que a arte e a cultura para ajudá-los a enfrentar os transtornos mentais. Esta semana, por exemplo, inauguramos uma sala de leitura no CAPS Infanto-Juvenil com aproximadamente 800 mil títulos. Técnicos da Sectur estarão a disposição dos CAPS para levar aos pacientes um pouco de arte e cultura”, revelou.

Lançamento

Durante o lançamento do projeto haverá apresentações dos grupos de ballet Só Dança Auxiliadora, Nova Geração e Suzana Leite. A Banda Municipal e a Orquestra Sinfônica também participarão do ato. Haverá ainda exposição de obras produzidas por pacientes dos centros de apoio,contação de história, capoeira com Roda de Bamba/Maculelê, cordel, e dança adaptada do Centro Dia da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

