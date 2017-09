Marquinhos Trad assina convênio para incentivar pequenos produtores na exportação e importação

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, e da vice-prefeita, Adriane Lopes, assinou nesta terça-feira (19) o convênio com a empresa Internacional Trade Center – Centro de Comércio Internacional e OMC, para a promoção de produtos produzidos pelas empresas do Município de Campo Grande, de importação e exportação.

A assinatura foi realizada durante o “Programa Campo Grande Empreendedor”, que contou com palestras dos secretários de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto; da Sedesc, Luiz Fernando Buainain; do diretor da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Cardoso; e do diretor de Compras e Licitação (Dicom), Ralfhe Cunha.

“Vamos promover os produtos produzidos pelas empresas de Campo Grande , principalmente, que atuam em nossa cidade, fazendo valer a aplicação da lei de licitações, pra terem 25%, no mínimo, das empresas de nossa cidade. Os comerciantes e produtores perderam a confiança nos últimos quatro anos e agora estamos retomando estes trabalhos com um governo sólido, que gera confiança e conta com parcerias públicas e privadas”, destacou o prefeito.

O titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, reforçou que o objetivo do plano de governo municipal é a exportação e importação, que está sendo colocado em prática.

“Tivermos a felicidade de encontrar aqui em Campo Grande a empresa Intradebook, representada por Alessandro Arruda, para que os empresários possam exportar via Campo Grande. Temos potencial, 100 mil empresas cadastradas em Mato Grosso do Sul e somente 95 empresas exportam. Este é um número muito pequeno e temos uma meta de aumentar as exportações em 50%. Este é um evento que compartilhamos hoje à noite com contrato de compras públicas, no qual o prefeito Marquinhos tem nos pedido para incentivar os Micros Empreendedores Individuais (MEIs) e a pequenas empresas, para darmos a eles a oportunidade de fazer negócios com a prefeitura”, pontuou.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Elias Verruck, representou o Governo do Estado e parabenizou a equipe da Sedesc pela realização do evento.

“Nós temos que mostrar Campo Grande, uma cidade que pode ser atrativa para novos investimentos. Campo Grande, além de ser um bom lugar para investir, é muito bom para morar. Também oferece acessos rápidos e, em relação as exportações, nós do governo também estamos fazendo um trabalho com o Ministério da Agricultura. O Brasil hoje representa apenas 6,7% das exportações mundiais e que 85% das exportações estão em cima de cinco produtos. O País também precisa mudar sua forma de exportar. Quando a gente vê Campo Grande montando uma plataforma de exportação, dá uma oportunidade muito grande para as pequenas empresas. Nós já temos estrutura para fazer isso. Neste momento temos uma estrutura pronta para fazer as exportações das pequenas e microempresas. Parabéns a equipe de desenvolvimento econômico por esta iniciativa”, discursou.

O palestrante Alessandro Arruda reforçou que é necessário diminuir a burocracia nas exportações. “Temos que ver quais são os pontos que dificultam as exportações e a nossa a Intradebook oferece as soluções com capacitação e simulação de passo a passo para os empresários que pensam trabalhar com exportações. Parabéns a prefeitura pela iniciativa que está trabalhando para melhorar a situação da população, com mais empregos e renda”, declarou.

O secretário de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, ressaltou a necessidade de estimular a cultura da exportação em Campo Grande.

“Só se resolve a cultura da exportação levando empresários para o exterior, para que eles conheçam a realidade dos outros países. Só assim poderemos inserir Campo Grande na rota internacional de negócios. Com certeza, uma vez que assegurarmos as exportações, esta ação será um fio condutor para o desenvolvimento de nossa Capital”, finalizou Pedrossian Neto.

O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Lacerda.

