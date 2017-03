Prefeitura lança programa de prevenção de saúde do servidor

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), lança nesta quarta-feira (29) o programa de prevenção de saúde dos servidores municipais.

Na ocasião, o ônibus do Projeto de Prevenção do Câncer ficará disponível para os servidores filiados ao Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal (Funserv), no qual serão oferecidos 280 exames, distribuídos da seguinte maneira: 50 mamografias; 150 preventivos; 40 PSA e 40 consultas médicas para prevenção de câncer de pele.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, Lauro Davi, explica que quando se trabalha na prevenção são evitados problemas mais complicados na saúde do servidor, e todo diagnóstico precoce aumenta a possibilidade de cura. “Economicamente falando, a prevenção traz diminuição de gastos, e o mais importante, a vida do ser humano é preservada”.

O evento contará com a presença dos secretários e adjuntos, diretores e presidentes das autarquias da Prefeitura.

Evento: Lançamento do Programa de Prevenção do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande (Servimed).

Data: 29 de Março de 2017 (quarta-feira)

Local: Rua Orfeu Bais, esquina com Travessa Pires de Matos – em frente ao Ambulatório Médico e Odontológico do IMPCG

Horário: 8 horas

