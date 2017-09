Programa Campo Grande Empreendedora será lançado dia 19 de setembro

A administração municipal de Campo Grande, na busca de fomentar o desenvolvimento econômico e permitir que o setor produtivo da Capital tenha acesso ao mercado internacional, lança na próxima semana o Programa Campo Grande Empreendedora. O objetivo é impulsionar negócios através de uma plataforma que reúne todo conhecimento necessário para realização dos processos de importação e exportação.

O evento será no dia 19 de setembro, no Hotel Deville, a partir das 13h30, e contará com a presença do prefeito Marquinhos Trad, e membros do setor produtivo de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. No ato será assinado o termo de cooperação com a startup Intradebook.

Com sede em Florianópolis/SC, a Intradebook é uma empresa que desenvolve soluções inovadoras para operação de negócios internacionais e neste ano de 2017 foi escolhida pelo International Trad Centre (ITC), agência da Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial do Comércio (OMC), para ser a plataforma para projetos de internacionalização em 164 países.

A Prefeitura de Campo Grande busca, por meio da parceria com essa startup, expandir o número de empresas da Capital com potencial de exportação. Para se ter uma ideia, de 100 mil empresas existentes hoje na Capital sul-mato-grossense, apenas 95 exportam seus produtos.

“Precisamos mostrar o caminho para que os nossos empresários, principalmente os micro e pequenos, atinjam esse mercado internacional, já que identificamos que existe um grande potencial de qualidade em nossos produtos. Pela primeira vez a administração municipal dá um passo neste sentido, estendendo a mão para o setor produtivo, que muitas vezes fica estagnado pela falta de incentivos ou até mesmo por não saber como expandir seus negócios. Precisamos entender que fomentar a exportação do que é produzido aqui, significa trazer mais capital para a cidade e consequentemente gerar mais emprego e renda para a população”, justifica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, acrescentando que a plataforma a ser lançada é um passo a passo para realizar exportações.

Inscrições

O evento é destinado, principalmente, para empresários, empreendedores e universitários. Para participar é necessário realizar a inscrição, gratuita, por meio dos telefones 3314-3589, 3314-3545 e 99699-6440. As inscrições também podem ser feitas pela internet ACESSE AQUI.

Indicadores econômicos

O evento no dia 19 terá dois momentos. Além do lançamento do Programa Campo Grande Empreendedora, será apresentado um painel com os indicadores municipais com foco no desenvolvimento de Campo Grande, no período de janeiro a agosto de 2017.

A explanação será feita pelo secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, secretário de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, pelo diretor-presidente da Agência de Tecnologia da Informação e Inovação Paulo Fernando Garcia Cardoso e o diretor geral da Diretoria de Compras e Licitações (Dicom) Ralphe Cunha.

Serviço

Lançamento do Programa Campo Grande Empreendedora e apresentação dos indicadores econômicos

Data: 19 de setembro de 2017 ((terça-feira)

Horário: Das 13h30 às 17h

Local: Hotal Deville (Avenida Mato Grosso, nº 4.250)

Veja Também

Comentários