Prefeitura lança edital para contratar projeto executivo de revitalização da antiga rodoviária

A Prefeitura de Campo Grande lançou licitação, na modalidade manifestação de interesse, para contratar projetos básico, executivo e complementares da revitalização do espaço de 6 mil metros quadrados da antiga estação rodoviária ( o Terminal Heitor Eduardo Laburu), na área que pertence ao Município. As empresas interessadas terão de entregar as propostas até 17 horas do dia 18 novembro, na Rua Manoel Secco Tomé, 143, sede da UGP (Unidade Gestora do Programa).

Os projetos serão custeados pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), com recursos contratados para o Programa Integrado – Viva Campo Grande II. A empresa selecionada terá 90 dias, a partir da assinatura da ordem de serviço, para concluir os projetos, que devem ser entregues até março de 2020 na Caixa Econômica Federal. .

O projeto de revitalização das duas plataformas de embarque e desembarque da antiga rodoviária, orçado em R$ 22 milhões, foi pré-selecionado em agosto pelo Ministério do Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo a coordenadora Especial da Central de Projetos, Catiana Sabatin, com a apresentação do projeto executivo, a Prefeitura cumprirá uma etapa para dar continuidade ao processo de liberação dos recursos.

Nos 6 mil metros quadrados que planeja reforma, a Prefeitura vai instalar repartições públicas com maior potencial de atendimento público, aumentando a circulação de pessoas no entorno do antigo terminal, potenciais comerciais das 150 lojas existentes no prédio, pertencente a 60 propriedades, que são donos de 24 dos 30 mil metros quadrados.

“Nosso projeto será de ocupação, para levar gente ao local. Levar vida para a região, que tem uma rede hoteleira bem interessante para fomentar o turismo. O Bairro Amambai é de uma importância histórica para a cidade e com a revitalização também conseguimos resolver problemas de segurança na região”, explica Catiana Sabadin.

Com este investimento no espaço que pertence ao Município, o prefeito Marquinhos Trad acredita que vai motivar os proprietários privados a reformar a estrutura e retomar as atividades comerciais. Todo o entorno do antigo terminal receberá obras de recapeamento, nova iluminação, dentro da segunda etapa do Reviva Campo Grande.

Está programada a requalificação das ruas Vasconcelos Fernandes, Joaquim Nabuco, Dom Aquino e Barão de Branco. O novo plano diretor, em vigor desde agosto, também contempla medidas para incentivar investimentos na região que atraem maior público, como a instalação de uma universidade, por exemplo.