Prefeitura lança edital para a escolha da TV Oficial do Carnaval 2018

Transmissão de flashes ao vivo do desfile das Escolas de Samba de Campo Grande, bem como a apuração dos votos, que será realizada na quarta-feira de cinzas. Transmissão de flashes ao vivo do desfile dos Blocos Carnavalescos de Campo Grande, que será realizado no sábado e domingo que antecedem a terça-feira de carnaval. Divulgação, por meio de vinhetas e entrevistas, do Carnaval de Campo Grande 2018, no período que antecede o evento. Não haverá repasse de recursos pela Administração Pública para a Empresa (Canal de Televisão).

Podem participar canais de televisão sediados no município de Campo Grande, por meio de um representante legal.

A inscrição é gratuita, a emissora interessada em transmitir ao vivo o Carnaval 2018 deve enviar ficha de inscrição e plano de trabalho via e-mail para o endereço sectur.imprensa@gmail.com, até às 17h do dia 12(doze) de janeiro de 2017.

Vamos desta forma, divulgar a cultura carnavalesca a um maior número de expectadores, promovendo assim o acesso à cultura pela população em geral. Enfatiza Nilde Brun, secretária de cultura e turismo.

Acesse o edital completo pelo link: file:///C:/Users/user/Downloads/ediario_20171218075525.pdf