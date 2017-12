Prefeitura lança campanha de motivação interna para doação de sangue

O prefeito Marquinhos Trad reconheceu a importância do trabalho de doação, ressaltando que se trata de uma “manifestação imprescindível de solidariedade humana, principalmente para quem está correndo risco de morte” - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A prefeitura municipal vai lançar no próximo ano, entre os meses de janeiro a março, a campanha “Seja Sangue Bom”, em parceria com o Hemosul e o Instituto Sangue Bom (entidade sem fins lucrativos, que funciona desde 2015 como incentivadora das doações de sangue e medula óssea), no âmbito interno da prefeitura.

O prefeito Marquinhos Trad reuniu-se nesta sexta-feira em seu gabinete com a coordenadora da Hemorrede, Marli Vavas, e o professor Carlão, presidente do Instituto Sangue Bom, para dar início à campanha para motivar os servidores municipais a partir do próximo mês, visando incentivá-los a doar sangue e medula óssea.

De acordo com o professor Carlão, os três primeiros meses do ano são críticos para Hemosul, com registro de queda de 30% no processo arrecadação de material “essencial para salvar vidas humanas”.

O prefeito Marquinhos Trad reconheceu a importância do trabalho de doação, ressaltando que se trata de uma “manifestação imprescindível de solidariedade humana, principalmente para quem está correndo risco de morte”.