Prefeitura já capacitou quatro mil jovens com curso ‘Levanta Juventude’

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), já capacitou quatro mil jovens com o Curso ‘Levanta Juventude”. Já são 21 turmas de capacitação profissional formadas desde que o programa começou.

Com temas como Marketing Pessoal, Dicção e Oratória, Habilidade Comportamental, Inteligência Emocional, Empreendedorismo, Criatividade e Inovação, Empregabilidade e Elaboração de Currículo a capacitação busca qualificar, orientar e oportunizar emprego aos participantes.

Para isso, de acordo com o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, parceria são sempre formadas para oportunizar vagas de emprego, além da formação dos jovens.

“Aqui a gente ensina desde fazer o currículo, aulas de marketing pessoal, de oratória, noções de empreendedorismo até as questões como Word e Excel. O programa é bem avançado para eles terem uma condição de futuro melhor. Além disso, buscamos parcerias para oportunizar o primeiro emprego”, contou.

No dia 15 de dezembro, a Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude vai promover uma grande feira de empregabilidade, com vários parceiros oferecendo diversos serviços e principalmente oportunidade de estágio e de emprego. Serão pelo menos 600 vagas ofertadas.

Será a chance da estudante Ana Luiza, da escola estadual padre João Greiner, tentar seu primeiro emprego.

“Minha expectativa com o curso é que eu consiga um serviço melhor pra mim e que com ele eu possa fazer cursos na minha área e trabalhar. Assim eu poderei ter um bom futuro. Além disso, eu estou atrás do meu primeiro emprego e espero que com a soportunidades ofertadas aqui eu consiga”, afirmou.

Já o jovem Leandro da Silva Arruda espera empreender e ter novas oportunidades.

“Minha expectativa sobre o curso é que eu tenha um avanço na minha vida profissional, eu estou tendo uma capacitação profissional melhor e está abrindo um minha mente para que eu posso ser um empreendedor”, finalizou.