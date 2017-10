Prefeitura investe em quatro frentes de obras para controle de enchentes

IMG_9390

A Prefeitura de Campo Grande iniciará em 2018 a construção de dois piscinões, além das obras de controle de enchente no Rio Anhandui, em fase de homologação da licitação, que devem começar em dezembro, com investimento de quase R$ 50 milhões. Também está no planejamento a construção de mais dois piscinões e quatro barragens, com capacidade para reter 154 mil metros cúbicos de água, orçadas em R$ 43 milhões, parte de um financiamento que está sendo negociado com a CAF (Corporação Andina de Fomento)

O anúncio foi feito pelo prefeito Marquinhos Trad, que na manhã desta terça-feira (24) vistoriou a construção de uma barragem na Praça das Águas, nos altos da Avenida Afonso Pena, resultado de parceria entre a Prefeitura e o Shopping Campo Grande. A obra deve ficar pronta dentro de duas semanas, prazo para conclusão do replantio de árvores e urbanização.

O prefeito informou ainda que neste mês, como medida compensatória de um loteamento na região, a empresa dona do empreendimento vai custear a dragagem de duas barragens no Córrego Segredo, que estão assoreadas. A estimativa é a retirada de aproximadamente 20 mil metros cúbicos de areia, o que exigirá 2 mil viagens de caminhão para transportar todo este material . Esta manutenção evitará o transbordamento na rotatória das Avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder, quando o Segredo recebe as águas do Cascudo.

Já no lago do Parque das Nações Indígenas, uma construtora (também como medida compensatória) construirá uma comporta móvel que vai regulará o nível da água e evitar o transbordamento, que acaba contribuindo para alagamentos na região do Shopping Campo Grande.

Piscinão

O prefeito lembrou também que nos altos da Avenida Mato Grosso, como parte das obras do Complexo Mata do Jacinto etapa D, será implantado um piscinão com capacidade para 22 mil cúbicos. A empreiteira já está fazendo os serviços preparatórios para implantar uma travessia (em tubo armco), por onde escoará a água da bacia retenção que vai cair no Córrego Réveillon (afluente do Prosa).

Provavelmente em janeiro será licitada as obras de drenagem dentro do Parque Sóter, onde em 2014 foi construído um dissipador de energia, que são degraus para diminuir a velocidade da água da chuva e retardar a chegada ao leito do córrego de toda a enxurrada captada numa região, que abrange o bairro e o conjunto habitacional Mata do Jacinto, onde há aproximadamente 4.500 imóveis, entre casas e apartamentos. Será feito agora a canalização em gabião de um trecho do Soter, além de uma bacia de detenção.

Barragem

A barragem que o prefeito visitou nesta terça-feira (24) tem capacidade para reter mais de 22 mil metros cúbicos de água, o que reduzirá a velocidade da correnteza que desce das cabeceiras do Prosa e Soter, nos dias de chuva. Está retenção evitará o transbordamento mais abaixo, provocando alagamentos principalmente nos cruzamentos da Avenida Ricardo Brandão, com as ruas Bahia e Joaquim Murtinho, trecho onde o Prosa recebe as águas do seu afluente, o Vendas, o que provoca as enchentes.

A represa de retenção tem seis metros de altura, com 302 metros de largura e a água se espalhando (chamada de espelho) por 9.489,69 metros quadrados. A configuração do projeto não prevê a formação de um lago artificial, pois a represa vai se esvaziar tão logo pare de chover.

Estão sendo investidos em torno de R$ 1,2 milhão, recurso integralmente da iniciativa, como medida compensatória. Um estudo desenvolvido pela Prefeitura em toda a área do Shopping Campo Grande , abrangendo também um terreno vizinho na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua Ceará, definiu a necessidade da construção de uma represa para reter seis milhões de litros de água, diante do impacto dos empreendimentos.

Se a represa fosse construída no próprio terreno, reduziria a área de edificação, diminuindo em consequência o potencial de retorno do investimento. Houve então uma negociação na qual a Prefeitura cedeu a área pública na Praça das Águas, onde estava planejada uma represa e em contrapartida a empresa construiu uma represa maior, com quase quatro vezes a capacidade de retenção que seria obrigada a construir.

A represa na Praça das Águas está prevista no plano de drenagem de Campo Grande, elaborado em 2008, que indica a necessidade da retenção, ao longo da bacia do Prosa, de 205 milhões de litros em várias barragens. Vai aumentar em 22% a atual capacidade da bacia, que é de 98 milhões de litros, distribuídas em cinco barragens construídas no Sóter (afluente do Prosa).