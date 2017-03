Prefeitura investe em novo sistema para melhorar os serviços de compras

Para dar mais celeridade e transparência ao processo de compras da Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e a Diretoria Geral de Compras e Licitação, se reuniram para elaboração do projeto para implantação do sistema Comprasnet.

O Sistema de Compras Eletrônicas do Governo Federal (Comprasnet) é a plataforma para operar processos eletrônicos de aquisições e disponibilizar informações referentes às licitações e contratações e está disponível gratuitamente para os estados, municípios e entidades da Administração Federal Indireta.

A iniciativa visa facilitar a adesão dos órgãos à modalidade pregão, cuja obrigatoriedade está prevista nas alterações da Lei Geral de Licitações 8.666/90. As mudanças integram o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e aguardam análise do Congresso Nacional.

“Atualmente 578 prefeituras realizam suas aquisições eletrônicas por meio do Comprasnet de forma totalmente gratuita”, diz o Diretor de Projetos em TI da Agetec, Luis César Ribeiro, frisando que a intenção, além de acelerar o processo de compras, é priorizar a transparência ao realizar consultas na área de compras para o município de Campo Grande.

“A ferramenta se adequa às realidades atuais do município e é um caminho sem volta para uma administração que pretende atender aos princípios da economicidade e viabilidade”, explica.

Para o Diretor Geral de Compras e Licitação, Ralphe Cunha, a Agetec faz toda a diferença nessa parceria. “Sem dúvidas, a expertise na questão da tecnologia e infraestrutura nos coloca à frente quanto à qualidade dos serviços públicos prestados. Estamos otimistas”, finaliza.

A previsão de implantação do Sistema Comprasnet é no segundo semestre deste ano.

Veja Também

Comentários