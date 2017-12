Infestação de abelhas faz Prefeitura interditar Parque do Sóter

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), interditou nesta manhã (4) o Parque Ecológico do Sóter, na Mata do Jacinto, por causa de uma infestação de abelhas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirada do enxame. Com isso as oficinas do Programa Movimenta Campo Grande estão suspensas no local e a prefeitura pede que os moradores evitem passar pelas proximidades do Parque até a remoção de colmeias.