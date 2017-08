Obras de drenagem e asfalto em duas quadras da Jerônimo de Albuquerque prometem resolver o problema de enxurrada

Os comerciantes e moradores da Rua Jerônimo de Albuquerque, entre a Marques de Herval e a Santo Inácio Loiola, aguardam ansiosos pelas obras que vão resolver de vez o problema de enxurrada nas ruas. A um dia do inicio das obras, eles foram informados por meio de panfletos da interdição da via a partir desta quarta-feira (30) para substituição da drenagem e posterior recomposição do asfalto, tão logo seja instalada a rede de esgoto.

Dona Luiza Medeiros conta que enfrentou um longo histórico de prejuízos e transtornos desde 2015. “O carro do meu filho quebrou o peito de aço num dia de chuva. Ele não se deu conta do tamanho do buraco e tentou entrar na garagem. Resultado: uma conta de R$ 7 mil na oficina para consertar”, relembrou.

A comerciante Marlene Eslaschki, que tem um restaurante na esquina com a Rua Guilherme de Almeida, contou estar contente que a obra será executada antes do período de chuva.

Histórico

A cada temporada de chuva, o asfalto deste trecho e mais a quadra seguinte (esquina com a Guilherme de Almeida), que soma 485 metros, era destruído. O asfalto foi refeito mais de uma vez já que a drenagem (feita com tubulação de PVC) não garantia o escoamento da água pluvial, além de ser menos resistente que os tubos de concreto. Sem substituir a drenagem, refazer o asfalto era jogar dinheiro público fora”, avalia o secretário de Infraestrutura e Serviços, Rudi Fiorese.

Em 2015, a rede não resistiu a pressão da enxurrada e quebrou, afundando parte do pavimento. Como na época não se fez a manutenção adequada, sendo jogado revestimento primário sobre a pista, isto acabou entupindo a rede de areia. A água da chuva entra pelas bocas de lobo e como não tem por onde escoar, acaba pressionando e destruindo a capa asfáltica.

Em março, na última vez que isto aconteceu, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos fez um serviço provisório com revestimento primário feito com o resíduo do pavimento retirado com o tapa-buraco. Só a substituição da drenagem teve o custo estimado em R$ 280 mil e o pavimento, mais R$ 150 mil.

Conforme o secretário, para garantir um serviço de qualidade, optou-se por refazer toda a drenagem e pavimentação da Jerônimo de Albuquerque até a Avenida Zulmira Borba numa extensão de 800 metros, que ganhará também rede de esgoto, calçada (com piso tátil) e sinalização. Para afetar o mínimo possível a rotina dos moradores, o serviço será feito de duas em duas quadras.

