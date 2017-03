Prefeitura instala jardins verticais em locais antes ocupados por grafite em SP

A prefeitura da capital paulista começou a instalar hoje (30) jardins verticais nos muros públicos da avenida 23 de Maio. O projeto, chamado de Corredor Verde, será implementado em uma área de 10.950 m² de extensão na avenida. Os paredões da avenida, até o último mês de janeiro, estavam ocupados por grafites produzidos por cerca de 200 artistas. No início do ano, o local – que ficou conhecido como o maior mural de grafite a céu aberto da América Latina – recebeu a terceira edição do programa municipal São Paulo Cidade Linda e parte das obras foram apagadas.

De acordo com a prefeitura, os muros nas proximidades do viaduto Tutotia serão os primeiros a receber o Corredor Verde na 23 de Maio. O local já teve instalada a irrigação e receberá nos próximos dias o plantio de 30 espécies de plantas e folhagens, como manjericão, coração magoado, alecrim, brilhantina, tapete inglês, orégano, salsa íris, e coleus.

Serão utilizadas mais de 250 mil mudas de plantas. As estruturas dos painéis serão feitas com 163,7 toneladas de lixo reciclado. Segundo a prefeitura, quando concluídos, os jardins irão capturar 66,8 toneladas de CO2 (dióxido de carbono). A administração municipal também espera que a construção do Corredor Verde reduza os ruídos na região.

“Vai ser uma nova referência na vida da cidade. É uma ação que mostra a humanização da cidade, com o objetivo de embelezar e preservar a capital”, disse o prefeito João Doria.

O projeto é continuidade de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado na gestão do prefeito Fernando Haddad, destinado à construção de oito jardins verticais na cidade. Até o fim de 2016, cinco deles foram instalados nas laterais de prédios nas proximidades do Minhocão, na região central da cidade.

“A atual gestão deu continuidade ao termo assinado, mas direcionou o projeto para a Avenida 23 de Maio, privilegiando os muros públicos no lugar de paredes de propriedades particulares. Além disso, estendeu o tempo de manutenção dos jardins, que inclui a revisão nos gotejadores, monitoramento diário da irrigação, fertilização, podas quando necessário e verificação da estrutura”, destacou a prefeitura em nota.

Além do Tutoia, receberão as instalações, até julho, os viadutos Santa Generosa, Beneficência Portuguesa, Pedroso, São Joaquim, e Jaceguai. O custo para cobertura de toda a extensão será de aproximadamente de R$ 9,7 milhões.

“Eu acho que pode ficar bastante interessante. Eu gostava dos murais, eu achava assim uma coisa muito paulistana, mas agora tem essa outra iniciativa, talvez seja uma solução curiosa para esse espaço”, disse o arquiteto, artista plástico e professor da Associação Escola da Cidade – Arquitetura e Urbanismo (AEC), Paulo Von Poser. Ele acrescentou que os jardins podem ter um efeito positivo na temperatura e na poluição. "De qualquer maneira, visualmente, claro não dá para comparar com uma obra de arte, é outra proposta”, acrescentou.

Veja Também

Comentários